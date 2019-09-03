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РИА Новости

Шуфутинский объяснил популярность песни "Третье сентября"

09:27 03.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский объяснил популярность своей песни "3 сентября" менталитетом россиян.
По словам артиста, изначально он не думал, что "достаточно трагичная" композиция станет хитом для широкого круга людей.
"Но у нас так народ устроен, что он и погрустить любит тоже", - отметил Шуфутинский в комментарии RT.
Также он отверг предположение, что всплеском популярности "3 сентября" обязана интернет-мемам.
"Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит", - заключил артист.
Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". В начале 2000-х годов в сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.
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