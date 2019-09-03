СК установил причастность ВСУ к обстрелу российского фотокорра в Донбассе

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России установил причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрея Гнатова к обстрелу сотрудников ОБСЕ и внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" на юго-востоке Украины, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил журналистам, что в воскресенье, во время фиксации фактов нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге ДНР, под обстрел попали наблюдатели миссии ОБСЕ и представители самопровозглашенной республики в СЦКК. Позже внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк сообщил, что также попал под обстрел украинских силовиков в воскресенье в Коминтерново.

"На данный момент следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года. Среди подвергшихся обстрелу были не участвующие в вооруженном конфликте лица, в том числе сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", находящиеся в селе Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики", - сказала Петренко.

В ходе обстрела, по данным следствия, люди смогли укрыться в безопасном месте.

Петренко напомнила, что уголовное дело по статье 356 УК РФ - о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении мирных граждан, проживающих на территории юго-востока Украины, расследуется в центральном аппарате Следственного комитета. По данным на лето 2019 года российские следователи вменяли украинским военнослужащим 374 эпизода преступлений против мирного населения в Донбассе - это применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, убийства, похищение человека. СК сообщал, что к уголовной ответственности привлекаются порядка 150 лиц, в числе которых высокопоставленные должностные лица украинского Минобороны.