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РИА Новости

СК установил причастность ВСУ к обстрелу российского фотокорра в Донбассе

09:24 03.09.2019 (обновлено: 09:54 03.09.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России установил причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрея Гнатова к обстрелу сотрудников ОБСЕ и внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" на юго-востоке Украины, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил журналистам, что в воскресенье, во время фиксации фактов нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге ДНР, под обстрел попали наблюдатели миссии ОБСЕ и представители самопровозглашенной республики в СЦКК. Позже внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк сообщил, что также попал под обстрел украинских силовиков в воскресенье в Коминтерново.
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
1 сентября, 19:18Сказано в эфире
Фотокорр МИА "Россия сегодня" рассказал об обстреле силовиков на юге ДНРВнештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк вместе с представителями миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попал под обстрел украинских силовиков в воскресенье в населенном пункте Коминтерново в Донбассе. Сам Александр Гаюк в эфире радио Sputnik рассказал подробности произошедшего.
"На данный момент следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года. Среди подвергшихся обстрелу были не участвующие в вооруженном конфликте лица, в том числе сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", находящиеся в селе Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики", - сказала Петренко.
В ходе обстрела, по данным следствия, люди смогли укрыться в безопасном месте.
Петренко напомнила, что уголовное дело по статье 356 УК РФ - о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении мирных граждан, проживающих на территории юго-востока Украины, расследуется в центральном аппарате Следственного комитета. По данным на лето 2019 года российские следователи вменяли украинским военнослужащим 374 эпизода преступлений против мирного населения в Донбассе - это применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, убийства, похищение человека. СК сообщал, что к уголовной ответственности привлекаются порядка 150 лиц, в числе которых высокопоставленные должностные лица украинского Минобороны.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
21 августа, 18:55РИА Новости
Россия и Германия призвали Киев к реализации минских соглашений
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