В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО

"В учениях Furious Hawk, которые продлятся две недели, примут участие около 700 военнослужащих Великобритании и Франции. Речь идет о самых крупных учениях боевой группы союзников, базирующейся в Эстонии", - говорится в сообщении.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. В январе 2018 года французский контингент сменили военнослужащие Дании, которые затем уступили место бельгийцам. Французы вернулись в Эстонию в апреле 2019 года.