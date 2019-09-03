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РИА Новости

В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО

09:23 03.09.2019
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© AFP 2019 / Raul MeeСолдаты НАТО в Эстонии
Солдаты НАТО в Эстонии
© AFP 2019 / Raul Mee
Солдаты НАТО в Эстонии. Архивное фото
ТАЛЛИН, 3 сен - РИА Новости. Военнослужащие Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии батальона НАТО во вторник начинают учения Furious Hawk на полигоне Адажи в Латвии, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
"В учениях Furious Hawk, которые продлятся две недели, примут участие около 700 военнослужащих Великобритании и Франции. Речь идет о самых крупных учениях боевой группы союзников, базирующейся в Эстонии", - говорится в сообщении.
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Кульминацией учений станут тактические маневры и боевые стрельбы, которые пройдут на следующей неделе.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. В январе 2018 года французский контингент сменили военнослужащие Дании, которые затем уступили место бельгийцам. Французы вернулись в Эстонию в апреле 2019 года.
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НАТОЭстонияЛатвияВ мире
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