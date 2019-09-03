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РИА Новости

Минздрав презентовал новую вакцину от гриппа

09:22 03.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минздрав РФ презентовал новую вакцину от гриппа на своем стенде на Восточном экономическом форуме, все желающие могут привиться на стенде министерства.
"В этом году мы привезли на ВЭФ четырехвалентную вакцину, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения. Это новинка, которую мы презентуем на Форуме", - сказали РИА Новости на стенде Минздрава.
Там пояснили, что Россия по указу президента должна полностью перейти на использование новой вакцины в течение тех лет. Новая вакцина защищает от четырех штаммов гриппа, тогда как предыдущая защищала от трёх.
Минздрав привез на ВЭФ 350 вакцин, что, как пояснили на стенде, более чем в два раза больше, чем в 2018 году.
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