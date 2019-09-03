Минздрав презентовал новую вакцину от гриппа

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минздрав РФ презентовал новую вакцину от гриппа на своем стенде на Восточном экономическом форуме, все желающие могут привиться на стенде министерства.

"В этом году мы привезли на ВЭФ четырехвалентную вакцину, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения. Это новинка, которую мы презентуем на Форуме", - сказали РИА Новости на стенде Минздрава.

Там пояснили, что Россия по указу президента должна полностью перейти на использование новой вакцины в течение тех лет. Новая вакцина защищает от четырех штаммов гриппа, тогда как предыдущая защищала от трёх.