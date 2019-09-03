Минобороны может пополнить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Соглашение на поставку Минобороны арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА может быть расширено, сейчас поставлено пять машин, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.

"Сегодня пять вертолетов уже эксплуатируются в Минобороны, мы постоянно получаем благодарности от людей, которые летают на этой машине", - сказал Белых.

По его словам, сейчас идет проработка деталей по расширению этого соглашения. "Думаю, программа будет продолжена", - сказал собеседник агентства.

Контракт на поставку вертолетов для арктической группировки был подписан с министерством обороны РФ в феврале 2016 года. Ключевые доработки вертолета Ми-8АМТШ-ВА в сравнении с базовой версией - улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование (в том числе инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов), уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от -40°С и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета, а также наличие более широкой сдвижной двери слева.