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РИА Новости

Минобороны может пополнить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА

09:19 03.09.2019
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© РИА Новости / предоставлено пресс-службой Улан-Удэнского авиационного завода / Перейти в фотобанкАрктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА
Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА
© РИА Новости / предоставлено пресс-службой Улан-Удэнского авиационного завода
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Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Соглашение на поставку Минобороны арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА может быть расширено, сейчас поставлено пять машин, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.
"Сегодня пять вертолетов уже эксплуатируются в Минобороны, мы постоянно получаем благодарности от людей, которые летают на этой машине", - сказал Белых.
По его словам, сейчас идет проработка деталей по расширению этого соглашения. "Думаю, программа будет продолжена", - сказал собеседник агентства.
Первый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Архивное фото
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Военные высоко оценили качества арктического вертолета Ми-8АМТШ-ВАЗаместитель начальника 344-го авиацентра полковник Василий Клещенко рассказал, что вертолет Ми-8АМТШ-ВА успешно используется по предназначению в Арктике.
Контракт на поставку вертолетов для арктической группировки был подписан с министерством обороны РФ в феврале 2016 года. Ключевые доработки вертолета Ми-8АМТШ-ВА в сравнении с базовой версией - улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование (в том числе инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов), уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от -40°С и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета, а также наличие более широкой сдвижной двери слева.
Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для полетов на большие расстояния. Для этого на вертолете возможна установка до четырех дополнительных топливных баков. Во время тестового полета с дополнительными топливными баками вертолет смог пролететь без дозаправки более 1400 километров.
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