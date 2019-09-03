Путин назвал отношения между Россией и Монголией братскими

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулгаво время встречи в Государственном дворце в Улан-Баторе

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что между Россией и Монголией, народами двух стран существуют братские отношения.

"Юбилейная дата битвы на Халхин-Голе объединяет оба наших народа. Советский Союз в свое время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, но и Монголия ответила Советскому Союзу, нашей стране тем же во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, делала все, что в ее силах, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма", - сказал глава российского государства на переговорах с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой.

"В послевоенный период отношения развивались самым наилучшим образом, характеризовались именно качеством, имею в виду союзничество фактическое, братские отношения между народами", - подчеркнул Путин.

Президент Монголии признался, что очень рад видеть российского лидера в Улан-Баторе в дни, когда отмечается 80-летие исторической победы на Халхин-Голе. Он рассказал о широком праздновании этого юбилея в Монголии, заметив, что особенно впечатляющим стало показательное выступление "Русских витязей".