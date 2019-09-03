Чеснаков: советники глав "нормандской четверки" не согласовали дату саммита

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Помощники лидеров нормандской четверки пока не согласовали сроки саммита по Донбассу, российская делегация настаивает, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов, сообщил российский политолог Алексей Чеснаков.

"Вчера на встрече в Берлине помощники лидеров нормандской четвёрки не согласовали конкретную дату саммита. Они обсудили условия, при которых саммит может состояться. Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера", - написал Чеснаков в своем канале в Telegram.

Он отметил, что "удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам".

"Возможность возобновления работы нормандского формата приветствуется всеми сторонами", - добавил Чеснаков. По его словам, "работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе".