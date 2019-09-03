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РИА Новости

Чеснаков: советники глав "нормандской четверки" не согласовали дату саммита

09:14 03.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Помощники лидеров нормандской четверки пока не согласовали сроки саммита по Донбассу, российская делегация настаивает, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов, сообщил российский политолог Алексей Чеснаков.
"Вчера на встрече в Берлине помощники лидеров нормандской четвёрки не согласовали конкретную дату саммита. Они обсудили условия, при которых саммит может состояться. Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера", - написал Чеснаков в своем канале в Telegram.
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита нормандской четверки
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Он отметил, что "удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам".
"Возможность возобновления работы нормандского формата приветствуется всеми сторонами", - добавил Чеснаков. По его словам, "работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе".
Лидеры Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин обсудили 29 августа подготовку к "нормандскому" саммиту для дальнейшей реализации минских соглашений, сообщили ранее в немецком правительстве. На полях саммита G7 во Франции 25 августа Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи четырех лидеров в ближайшее время в Париже. Ранее Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявлял, что любая встреча в "нормандском" формате должна приводить к конкретным результатам, нужно добиваться уже достигнутых договоренностей.
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Ушаков: с Россией не согласовывали дату саммита "нормандской четверки"
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