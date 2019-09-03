Ураган "Дориан" ослаб до третьей категории

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане снизился до третьей категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.
"Максимальная скорость ветра достигает 195 километров в час, с порывами", - говорится в сообщении центра.
Отмечается, что стихия в ближайшее время будет ослабевать, но в следующие несколько дней по-прежнему будет мощной.
В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Четыре американских штата —- Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины — объявили режим ЧС, в прибрежных округах объявили эвакуацию.
В воскресенье ураган обрушился на северную часть Багам. Как сообщила газета New York Times, погибли пять человек. Ураган нанес внушительный ущерб инфраструктуре Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
1 сентября, 20:25РИА НовостиВ Сети появилось видео урагана "Дориан"