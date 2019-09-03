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РИА Новости

Ураган "Дориан" ослаб до третьей категории

09:12 03.09.2019 (обновлено: 09:27 03.09.2019)
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© Фото : Роскосмос Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
Ураган Дориан со спутников Метеор
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане снизился до третьей категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.

"Максимальная скорость ветра достигает 195 километров в час, с порывами", - говорится в сообщении центра.

Отмечается, что стихия в ближайшее время будет ослабевать, но в следующие несколько дней по-прежнему будет мощной.
Ураган Дориан со спутников Метеор
Вчера, 15:07РИА Новости
"Роскосмос" опубликовал космические снимки урагана "Дориан"
В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Четыре американских штата —- Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины — объявили режим ЧС, в прибрежных округах объявили эвакуацию.
В воскресенье ураган обрушился на северную часть Багам. Как сообщила газета New York Times, погибли пять человек. Ураган нанес внушительный ущерб инфраструктуре Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
1 сентября, 20:25РИА Новости
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
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