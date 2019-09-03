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РИА Новости

Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества

09:10 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Улан-Батор. Архивное фото
УЛАН-БАТОР, 3 сен – РИА Новости. Россия и Монголия заключат соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Сегодня Российский фонд прямых инвестиций подписывает важное соглашение с монгольским инвестиционным фондом о создании Российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества", - сказал Дмитриев журналистам во вторник.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр внешних сношений Монголии Ц. Мунх-Оргил во время встречи в Москве. 13 февраля 2017
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Он рассказал, что этот фонд нацелен на значительное наращивание объема инвестиционного сотрудничества. "Сейчас это буквально десятки миллионов долларов в год, но мы считаем, что он может составлять сотни миллионов долларов в год", - сказал Дмитриев.
По словам главы РФПИ, появляется все больше российско-монгольских проектов в сфере новых технологий и транспортной инфраструктуры.
"Совместный фонд поможет российским компаниям лучше сотрудничать с монгольскими", - сказал Дмитриев.
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияМонголияЭкономика
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