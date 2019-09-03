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РИА Новости

СВФУ покажет на ВЭФ проект автообработки результатов тестирования лекарств

09:08 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка к Восточному экономическому форуму 2019
Подготовка к Восточному экономическому форуму 2019
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подготовка к Восточному экономическому форуму 2019. Архивное фото
ЯКУТСК, 3 сен – РИА Новости. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) Якутии представит на ВЭФ-2019 во Владивостоке проект автоматизированной интерпретации результатов тестирования лекарств, сообщает вуз.
По словам ученых, применение уникальной технологии обеспечивает максимально точный расчет дозировки лекарственных препаратов для каждого пациента, заметно повышает эффективность лечения, препятствует проявлению побочных эффектов и снижает их негативное воздействие на организм.
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"Учебно-научная лаборатория "Геномная медицина" клиники медицинского института Северо-Восточного федерального университета представит программу для автоматизированной интерпретации результатов фармакогенетического тестирования лекарственных средств", - отметили в вузе.
Разработан комплекс программного обеспечения "ЛЕКГЕН", позволяющий автоматически обрабатывать и получать результаты фармакогенетического тестирования лекарств с учетом этнических особенностей пациентов различных рас и национальностей.
Как отмечают авторы разработки, уже сегодня "ЛЕКГЕН" выдает заключения по 21 лекарственному препарату из 11 фармакологических групп. "Ведется работа по дальнейшему расширению их спектра, доступного для анализа", – информируют сотрудники лаборатории геномной медицины.
Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября 2019 года во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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Восточный экономический форум-2019Северо-Восточный федеральный университетВладивостокРоссияОбщество
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