В Киргизии наложили арест на мечеть, построенную Атамбаевым

БИШКЕК, 3 сен - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека наложил арест на мечеть, построенную экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Как уточнили в надзорном органе, в ходе расследования военной прокуратурой уголовных дел в отношении экс-президента установлено, что мечеть "Героям 7 апреля" была построена Атамбаевым. А участок, на котором она находится, зарегистрирован на научно-производственную фирму "Форум", фактически принадлежащую Атамбаеву.

"Постановлением Первомайского районного суда на вышеуказанное имущество наложен арест", - заявили в пресс-службе.

По данным генпрокуратуры, в настоящее время следствием устанавливаются источники денежных средств, на которые бывший глава государства построил мечеть.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.