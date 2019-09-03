В Киргизии наложили арест на мечеть, построенную Атамбаевым

БИШКЕК, 3 сен - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека наложил арест на мечеть, построенную экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
Как уточнили в надзорном органе, в ходе расследования военной прокуратурой уголовных дел в отношении экс-президента установлено, что мечеть "Героям 7 апреля" была построена Атамбаевым. А участок, на котором она находится, зарегистрирован на научно-производственную фирму "Форум", фактически принадлежащую Атамбаеву.
"Постановлением Первомайского районного суда на вышеуказанное имущество наложен арест", - заявили в пресс-службе.
По данным генпрокуратуры, в настоящее время следствием устанавливаются источники денежных средств, на которые бывший глава государства построил мечеть.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.