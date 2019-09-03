Роспотребнадзор проверит заведение на Ямале, предложившее кальян школьникам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сен - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу проверит заведение в Новом Уренгое, которое предложило школьникам ко Дню знаний бесплатный кальян, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

"Вчера прокуратура округа направила в управление Роспотребнадзора требование о проведении внеплановой проверки по данной информации... При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры", - сказал представитель ведомства.

Объявление, которое привлекло внимание СМИ, появилось в воскресенье в аккаунте антикафе Green Room в социальной сети Instagram. Заведение пожелало подписчикам продуктивного учебного года и предложило "всем школьникам кальян на фрукте в подарок", отметив, что акция действует с 1 по 3 сентября. При этом в публикации была приписка: ее участниками могут стать только совершеннолетние.