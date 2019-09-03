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РИА Новости

Роспотребнадзор проверит заведение на Ямале, предложившее кальян школьникам

08:55 03.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКальян
Кальян
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кальян. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сен - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу проверит заведение в Новом Уренгое, которое предложило школьникам ко Дню знаний бесплатный кальян, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Вчера прокуратура округа направила в управление Роспотребнадзора требование о проведении внеплановой проверки по данной информации... При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры", - сказал представитель ведомства.
Стенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
Вчера, 12:43РИА Новости
На Ямале заведение предложило школьникам бесплатный кальян в День знаний
Объявление, которое привлекло внимание СМИ, появилось в воскресенье в аккаунте антикафе Green Room в социальной сети Instagram. Заведение пожелало подписчикам продуктивного учебного года и предложило "всем школьникам кальян на фрукте в подарок", отметив, что акция действует с 1 по 3 сентября. При этом в публикации была приписка: ее участниками могут стать только совершеннолетние.
В комментариях к посту депутат окружного заксобрания Иван Вершинин рекомендовал заведению удалить его, так как подобную рекламу могут понять превратно. Он также назвал публикацию "неудачной шуткой". В беседе с РИА Новости Вершинин подчеркнул, что готов привлечь надзорные органы, если обнаружится факт нарушения закона со стороны кальянной. В региональном управлении ФАС отметили, что планируется проверка по обращению СМИ. Руководитель заведения Евгений Кашкаров заявил РИА Новости, что вход в кальянную "строго 18+", при этом он не уточнил, какова в таком случае цель акции.
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ЯмалРоспотребнадзорОбщество
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