Роспотребнадзор проверит заведение на Ямале, предложившее кальян школьникам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сен - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу проверит заведение в Новом Уренгое, которое предложило школьникам ко Дню знаний бесплатный кальян, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Вчера прокуратура округа направила в управление Роспотребнадзора требование о проведении внеплановой проверки по данной информации... При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры", - сказал представитель ведомства.
Объявление, которое привлекло внимание СМИ, появилось в воскресенье в аккаунте антикафе Green Room в социальной сети Instagram. Заведение пожелало подписчикам продуктивного учебного года и предложило "всем школьникам кальян на фрукте в подарок", отметив, что акция действует с 1 по 3 сентября. При этом в публикации была приписка: ее участниками могут стать только совершеннолетние.
В комментариях к посту депутат окружного заксобрания Иван Вершинин рекомендовал заведению удалить его, так как подобную рекламу могут понять превратно. Он также назвал публикацию "неудачной шуткой". В беседе с РИА Новости Вершинин подчеркнул, что готов привлечь надзорные органы, если обнаружится факт нарушения закона со стороны кальянной. В региональном управлении ФАС отметили, что планируется проверка по обращению СМИ. Руководитель заведения Евгений Кашкаров заявил РИА Новости, что вход в кальянную "строго 18+", при этом он не уточнил, какова в таком случае цель акции.