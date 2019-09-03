В России создадут гражданскую версию арктического вертолета Ми-8АМТШ-ВА

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА, предназначенный для Военно-морского флота, получит гражданскую версию, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.

"Сейчас поставлена задача сделать гражданскую версию этого вертолета для компаний, которые будут заниматься Арктикой, мы над этим работаем. Рынок есть, подобной машины нет в мире", - сказал Белых.

Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что компания разрабатывает арктическую версию самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В. По его словам, технический облик арктического вертолета Ми-26Т2ВА сформирован, он утвержден ВКС, с Военно-морским флотом он еще прорабатывается. Богинский уточнил, что Ми-26Т2ВА будет предназначен для использования в прибрежных зонах арктических морей.

Контракт на поставку вертолетов для арктической группировки был подписан с министерством обороны РФ в феврале 2016 года. Ключевые доработки вертолета Ми-8АМТШ-ВА в сравнении с базовой версией - улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование (в том числе инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов), уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от минус 40 градусов Цельсия и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета, а также наличие более широкой сдвижной двери слева.