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РИА Новости

В России создадут гражданскую версию арктического вертолета Ми-8АМТШ-ВА

08:54 03.09.2019
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© РИА Новости / предоставлено пресс-службой Улан-Удэнского авиационного завода / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8АМТШ-ВА
Вертолет Ми-8АМТШ-ВА
© РИА Новости / предоставлено пресс-службой Улан-Удэнского авиационного завода
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Вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА, предназначенный для Военно-морского флота, получит гражданскую версию, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.
"Сейчас поставлена задача сделать гражданскую версию этого вертолета для компаний, которые будут заниматься Арктикой, мы над этим работаем. Рынок есть, подобной машины нет в мире", - сказал Белых.
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Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что компания разрабатывает арктическую версию самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В. По его словам, технический облик арктического вертолета Ми-26Т2ВА сформирован, он утвержден ВКС, с Военно-морским флотом он еще прорабатывается. Богинский уточнил, что Ми-26Т2ВА будет предназначен для использования в прибрежных зонах арктических морей.
Контракт на поставку вертолетов для арктической группировки был подписан с министерством обороны РФ в феврале 2016 года. Ключевые доработки вертолета Ми-8АМТШ-ВА в сравнении с базовой версией - улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование (в том числе инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов), уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от минус 40 градусов Цельсия и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета, а также наличие более широкой сдвижной двери слева.
Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для полетов на большие расстояния. Для этого на вертолете возможна установка до четырех дополнительных топливных баков. Во время тестового полета с дополнительными топливными баками вертолет смог пролететь без дозаправки более 1400 километров.
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