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РИА Новости

На полигоне в Забайкалье погиб танкист-инструктор

08:53 03.09.2019 (обновлено: 09:59 03.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк
Танк
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Танк. Архивное фото
ЧИТА, 2 сен – РИА Новости. На одном из полигонов в Забайкальском крае во время плановых занятий погиб контрактник-инструктор, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе ВВО.
Инцидент произошел 30 августа. На занятиях отрабатывалось вождение боевых машин с преодолением водной преграды.
Один из танков заглох под водой. Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть боевой машины и погиб.
Комиссия Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает обстоятельства произошедшего.
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