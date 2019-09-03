На полигоне в Забайкалье погиб танкист-инструктор

ЧИТА, 2 сен – РИА Новости. На одном из полигонов в Забайкальском крае во время плановых занятий погиб контрактник-инструктор, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе ВВО.

Один из танков заглох под водой. Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть боевой машины и погиб.