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РИА Новости

Президент Афганистана назвал атаку талибов в Кабуле терактом

08:46 03.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани решительно осудил атаку, совершенную боевиками движения "Талибан" в Кабуле, и назвал ее террористическим актом.
"Президент Гани решительно осудил террористическое нападение, совершенное посредством подрыва грузовика "Талибана" в гражданском районе Кабула, в результате которого многие гражданские лица были убиты и ранены", - написал официальный представитель президента страны Седик Седикки в своем Twitter.
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
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Взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний. Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что взрыв произошел неподалеку от жилых домов, в которых находились мирные жители, многие здания были повреждены. Согласно последним данным, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 119 получили ранения.
Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв, заявив, что целью их атаки были иностранные силы.
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АфганистанТалибанКабул (город)В мире
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