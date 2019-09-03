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РИА Новости

В Ташкенте открылся первый зарубежный филиал МИФИ

08:44 03.09.2019
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© Фото : страница НИЯУ МИФИ в FacebookНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в Москве
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ в Москве
© Фото : страница НИЯУ МИФИ в Facebook
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в Москве. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 3 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия первого зарубежного филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ состоялась во вторник в Ташкенте на базе института ядерной физики Академии наук Узбекистана, передаёт корреспондент РИА Новости.
В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, представители руководства министерства энергетики, агентства по развитию атомной энергетики "Узатом", Академии наук республики.
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"Образование филиала МИФИ в нашей стране является ключевым в решении вопроса подготовки высококвалифицированного персонала АЭС и всей ядерной инфраструктуры", - заявил на церемонии Арипов. Премьер Узбекистана сообщил, что тысячи молодых людей со всех регионов страны смогут получить высшее образование в атомной сфере
Лихачёв, в свою очередь, отметил, что подготовка персонала "в первом зарубежном филиале МИФИ является основой для развития атомной отрасли Узбекистана". "Мы рады, что наше сотрудничество с узбекистанскими коллегами в этой сфере развивается успешно", - добавил глава "Росатома".
Филиал НИЯУ МИФИ в Ташкенте создан по договоренности президентов России и Узбекистана в рамках реализации проекта сооружения первой АЭС в Узбекистане. Первый прием 100 студентов в 2019-2020 учебном году завершился в июле, конкурс составил шесть-семь человек на место. Студенты будут обучаться по четырем инженерно-техническим специальностям в сфере атомной энергетики.
В мае техническая академия госкорпорации "Росатом" и "Узатом" подписали соглашение о намерениях в сфере ядерного образования. Документ, в частности, предусматривает подготовку местных преподавателей для филиала МИФИ в Ташкенте.
В начале сентября 2018 года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
В конце июня нынешнего года АО "Атомстройэкспорт" (входит в состав "Росатома") приступило ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству. Ранее гендиректор агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.
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