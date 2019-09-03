В Ташкенте открылся первый зарубежный филиал МИФИ

ТАШКЕНТ, 3 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия первого зарубежного филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ состоялась во вторник в Ташкенте на базе института ядерной физики Академии наук Узбекистана, передаёт корреспондент РИА Новости.

В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, представители руководства министерства энергетики, агентства по развитию атомной энергетики "Узатом", Академии наук республики.

"Образование филиала МИФИ в нашей стране является ключевым в решении вопроса подготовки высококвалифицированного персонала АЭС и всей ядерной инфраструктуры", - заявил на церемонии Арипов. Премьер Узбекистана сообщил, что тысячи молодых людей со всех регионов страны смогут получить высшее образование в атомной сфере

Лихачёв, в свою очередь, отметил, что подготовка персонала "в первом зарубежном филиале МИФИ является основой для развития атомной отрасли Узбекистана". "Мы рады, что наше сотрудничество с узбекистанскими коллегами в этой сфере развивается успешно", - добавил глава "Росатома".

Филиал НИЯУ МИФИ в Ташкенте создан по договоренности президентов России и Узбекистана в рамках реализации проекта сооружения первой АЭС в Узбекистане. Первый прием 100 студентов в 2019-2020 учебном году завершился в июле, конкурс составил шесть-семь человек на место. Студенты будут обучаться по четырем инженерно-техническим специальностям в сфере атомной энергетики.

В мае техническая академия госкорпорации "Росатом" и "Узатом" подписали соглашение о намерениях в сфере ядерного образования. Документ, в частности, предусматривает подготовку местных преподавателей для филиала МИФИ в Ташкенте.

В начале сентября 2018 года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.