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РИА Новости

В Улан-Баторе Путина встретили оркестром и ротой почетного караула

08:39 03.09.2019 (обновлено: 09:37 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
УЛАН—БАТОР, 3 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Улан-Батор для переговоров с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой, церемония официальной встречи глав двух государств состоялась на площади Сухэ—Батора перед Государственным дворцом, российского лидера встречал почетный караул, оркестр и отряд всадников в парадной форме, стилизованной под одеяния личной гвардии первого Великого хана Монгольской империи.
К Государственному дворцу президент РФ подъехал на машине Aurus. Одетая в национальные одеяния маленькая девочка вручила Путину цветы. Встречать президента РФ к центральной площади пришли и местные жители - несмотря на тридцатиградусную жару, они пришли задолго до начала официальной церемонии и терпеливо ожидали ее начала на солнцепеке за ограждениями.
Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Улан-Батора. 2 сентября 2019
Вчера, 18:57РИА Новости
Путин прибыл в Улан-Батор
Духовой оркестр исполнил гимн Российской Федерации и Монголии, после чего лидеры двух стран подошли роте почетного караула и поприветствовали его.
Затем лидеры вошли во дворец. Путин оставил запись в книге почётных гостей, после чего состоялась церемония фотографирования. Вслед за этим лидеры отправились на переговоры, которые пройдут сначала в узком, а затем в расширенном составе.
Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, обсудят двустороннее сотрудничество. Кроме этого, как сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков, Путин намерен пригласить своего монгольского коллегу на чемпионат по дзюдо во Владивостоке, который состоится 5 сентября. По словам Ушакова, Москва также не исключает, что в ходе визита Путина в Монголию Баттулга подтвердит свое участие в юбилейных мероприятиях по случаю 75—летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в мае 2020 года.
После беседы лидеров тет—а—тет запланировано их участие в российско—монгольских переговорах делегаций, а также церемония подписания совместных документов. В частности, РФ и Монголия планируют подписать новый межгосударственный договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
Также состоятся отдельные беседы Путина с председателем Великого Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом.
В Государственном дворце, построенном в 1951 году по европейскому образцу и с учетом технологий, традиционно использовавшихся при строительстве дворцов монгольских ханов, работают президент Монголии, Великий государственный хурал (парламент) и их канцелярии, заседает правительство, служба госпротокола, а также отдельные высокие должностные лица. Здесь были проведены все пять инаугураций монгольских президентов, а также переговоры с лидерами РФ, США и КНР.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 03:40РИА Новости
Путин обсудит на переговорах с лидером Монголии стратегическое партнёрство
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Владимир ПутинРоссияМонголияПолитика
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