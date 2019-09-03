В Улан-Баторе Путина встретили оркестром и ротой почетного караула

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе

УЛАН—БАТОР, 3 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Улан-Батор для переговоров с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой, церемония официальной встречи глав двух государств состоялась на площади Сухэ—Батора перед Государственным дворцом, российского лидера встречал почетный караул, оркестр и отряд всадников в парадной форме, стилизованной под одеяния личной гвардии первого Великого хана Монгольской империи.

К Государственному дворцу президент РФ подъехал на машине Aurus. Одетая в национальные одеяния маленькая девочка вручила Путину цветы. Встречать президента РФ к центральной площади пришли и местные жители - несмотря на тридцатиградусную жару, они пришли задолго до начала официальной церемонии и терпеливо ожидали ее начала на солнцепеке за ограждениями.

Духовой оркестр исполнил гимн Российской Федерации и Монголии, после чего лидеры двух стран подошли роте почетного караула и поприветствовали его.

Затем лидеры вошли во дворец. Путин оставил запись в книге почётных гостей, после чего состоялась церемония фотографирования. Вслед за этим лидеры отправились на переговоры, которые пройдут сначала в узком, а затем в расширенном составе.

Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, обсудят двустороннее сотрудничество. Кроме этого, как сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков, Путин намерен пригласить своего монгольского коллегу на чемпионат по дзюдо во Владивостоке, который состоится 5 сентября. По словам Ушакова, Москва также не исключает, что в ходе визита Путина в Монголию Баттулга подтвердит свое участие в юбилейных мероприятиях по случаю 75—летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в мае 2020 года.

После беседы лидеров тет—а—тет запланировано их участие в российско—монгольских переговорах делегаций, а также церемония подписания совместных документов. В частности, РФ и Монголия планируют подписать новый межгосударственный договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Также состоятся отдельные беседы Путина с председателем Великого Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом.