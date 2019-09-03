В Одесской области 30 человек попали в больницу, отравившись шаурмой

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Тридцать человек попали в больницу с пищевым отравлением после употребления шаурмы в Одесской области, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу Одессы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них пятеро детей), употреблявших шаурму в селе Авангард Овидиопольского района", - говорится в сообщении.