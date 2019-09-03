Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T08:36Z
https://ria.ru/20190903/1558188780.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1036x0_80_0_0_d3db3eee53d3fd938466fa14de38ca8a.jpg
РИА Новости

В Одесской области 30 человек попали в больницу, отравившись шаурмой

08:36 03.09.2019
282
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Тридцать человек попали в больницу с пищевым отравлением после употребления шаурмы в Одесской области, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу Одессы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них пятеро детей), употреблявших шаурму в селе Авангард Овидиопольского района", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
31 августа, 08:28РИА Новости
В армянском Гюмри 30 человек отравились на свадьбе
По данным пресс-службы, по состоянию на 7.00 (совпадает с мск) в больнице остаются 18 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
012110
Обсудить 1
Одесская областьВ мире
Рекомендуем
Кебаб
В Киеве семь студентов попали в больницу из-за отравления шаурмой
РИА
Новости
Адвокат Валентин Рыбин
Адвокат: обмена заключенными между Россией и Украиной во вторник не будет
Флаг Республики Корея
В посольство Южной Кореи в Японии поступило письмо с угрозами и пулей
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани исключил возможность переговоров с США в двустороннем формате
Лента
новостей
Подготовка к Восточному экономическому форуму 2019
СВФУ покажет на ВЭФ проект автообработки результатов тестирования лекарств
Чайки и женщина на пляже города Фрипорт на Багамских островах, где ожидается прибытие урагана Дориан. 1 сентября 2019
Урагану "Джульет" в Тихом океане присвоили третью категорию
Последствия паводка
На Урале восстановили мост, размытый течением через два дня после открытия
Паводок в Хабаровске
На Дальнем Востоке остаются подтопленными 89 населенных пунктов
Солдаты НАТО в Эстонии
В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
В Улан-Баторе Путина встретили оркестром и ротой почетного караула
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил причастность ВСУ к обстрелу российского фотокорра в Донбассе
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Чеснаков: советники глав "нормандской четверки" не согласовали дату саммита
Кальян
Роспотребнадзор проверит заведение на Ямале, предложившее кальян школьникам
Алмазбек Атамбаев
В Киргизии наложили арест на мечеть, построенную Атамбаевым
Георгий Гахария
Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Георгий Гахария
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:56В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки зажигательными боеприпасами
09:55СБ Польши, Украины и Белоруссии обсудили с Болтоном конфликт в Донбассе
09:46В ДНР обвинили ВСУ в 12 нарушениях перемирия за сутки
09:45СМИ: число погибших при пожаре на заводе в Индии возросло до семи человек
09:45В Красноярском крае площадь пожаров уменьшилась на 25 тысяч гектаров
09:44Назарбаев поручил провести в Нур-Султане парад в честь 75-летия Победы
09:42Кандидат в премьеры Грузии предложил поменять глав МВД и Минобороны
09:41Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
09:39Сторонники экс-главы Армении собрались у КС, где рассмотрят его дело
09:32Первый опытный вертолет Ка-226 для Индии планируют изготовить в 2020 году
09:30Адвокат: обмена заключенными между Россией и Украиной во вторник не будет
09:28Трутнев отметил, что на ВЭФ обсудят программу развития Дальнего Востока
09:27Шуфутинский объяснил популярность песни "Третье сентября"
09:24СК установил причастность ВСУ к обстрелу российского фотокорра в Донбассе
09:23В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО
09:22Минздрав презентовал новую вакцину от гриппа
09:20На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
09:19Минобороны может пополнить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА
09:19Путин назвал отношения между Россией и Монголией братскими
09:14Чеснаков: советники глав "нормандской четверки" не согласовали дату саммита
Лента новостейМолния