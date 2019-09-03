В посольство Южной Кореи в Японии поступило письмо с угрозами и пулей

ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Письмо с угрозами и пулей поступило в адрес посольства Южной Кореи в Токио, сообщила газета "Асахи".

Письмо пришло на адрес посольства Республики Корея, обратный адрес не был указан. В письме сообщалось, что у его отправителя есть огнестрельное оружие, он будет преследовать корейцев.

"Корейцы, убирайтесь вон!" - написано в сообщении. Кроме того, в конверте обнаружили пулю от короткоствольного оружия.