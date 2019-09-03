Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T08:27Z
https://ria.ru/20190903/1558188701.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_02f98357fdb0b134fe1028efbcf35aab.jpg
РИА Новости

В посольство Южной Кореи в Японии поступило письмо с угрозами и пулей

08:27 03.09.2019
421
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Письмо с угрозами и пулей поступило в адрес посольства Южной Кореи в Токио, сообщила газета "Асахи".
Письмо пришло на адрес посольства Республики Корея, обратный адрес не был указан. В письме сообщалось, что у его отправителя есть огнестрельное оружие, он будет преследовать корейцев.
"Корейцы, убирайтесь вон!" - написано в сообщении. Кроме того, в конверте обнаружили пулю от короткоствольного оружия.
Предположительно, инцидент вызван ухудшением двусторонних отношений на фоне внешнеэкономических трений между Японией и Южной Кореей.
Милитаристский храм Ясукуни в Токио
15 августа, 10:49РИА Новости
Южная Корея обеспокоена подношением властей Японии в "милитаристский" храм
102005
Обсудить 0
Южная КореяЯпонияВ мире
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинского политолога выгнали из студии "России 1"
Вспышка на солнце
На Землю обрушилась магнитная буря
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Лента
новостей
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани исключил возможность переговоров с США в двустороннем формате
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма
Чайки и женщина на пляже города Фрипорт на Багамских островах, где ожидается прибытие урагана Дориан. 1 сентября 2019
Урагану "Джульет" в Тихом океане присвоили третью категорию
Солдаты НАТО в Эстонии
В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
Поставки новых вертолетов спецназначения Ми-8АМТШ-ВН начнутся в 2020 году
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Композитор и певец Николаев
Автор песни "Третье сентября" рассказал, почему выбрал эту дату
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Автомобиль скорой помощи на Украине
В Одесской области 30 человек попали в больницу, отравившись шаурмой
Алмазбек Атамбаев
В Киргизии наложили арест на мечеть, построенную Атамбаевым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:56В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки зажигательными боеприпасами
09:55СБ Польши, Украины и Белоруссии обсудили с Болтоном конфликт в Донбассе
09:46В ДНР обвинили ВСУ в 12 нарушениях перемирия за сутки
09:45СМИ: число погибших при пожаре на заводе в Индии возросло до семи человек
09:45В Красноярском крае площадь пожаров уменьшилась на 25 тысяч гектаров
09:44Назарбаев поручил провести в Нур-Султане парад в честь 75-летия Победы
09:42Кандидат в премьеры Грузии предложил поменять глав МВД и Минобороны
09:41Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
09:39Сторонники экс-главы Армении собрались у КС, где рассмотрят его дело
09:32Первый опытный вертолет Ка-226 для Индии планируют изготовить в 2020 году
09:30Адвокат: обмена заключенными между Россией и Украиной во вторник не будет
09:28Трутнев отметил, что на ВЭФ обсудят программу развития Дальнего Востока
09:27Шуфутинский объяснил популярность песни "Третье сентября"
09:24СК установил причастность ВСУ к обстрелу российского фотокорра в Донбассе
09:23В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО
09:22Минздрав презентовал новую вакцину от гриппа
09:20На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
09:19Минобороны может пополнить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА
09:19Путин назвал отношения между Россией и Монголией братскими
09:14Чеснаков: советники глав "нормандской четверки" не согласовали дату саммита
Лента новостейМолния