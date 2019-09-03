Роухани исключил возможность переговоров с США в двустороннем формате

ТЕГЕРАН, 3 авг – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани исключил возможность двусторонних переговоров с США, однако отметил, что диалог возможен в формате "шестерки" по иранской ядерной программе.
"Если США снимут все санкции, они могут, как и прежде, вступить в диалог в рамках (группы) "5+1", - заявил Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
По его словам, речь о двусторонних переговорах с Вашингтоном не идет.
"Предложения (о встрече с США - Ред.) поступали от многих сторон, однако мы всегда давали отрицательный ответ, другого ответа у нас нет. Речи о двусторонних переговорах с США в принципе не идёт", - сказал президент Ирана.
Он добавил, что Иран неоднократно говорил о том, "что у нас нет и не было какого-либо решения по двусторонним переговорам с США".
Ранее президент США Дональд Трамп по итогам саммита G7 во Франции заявил, что мог бы встретиться с Роухани при "правильных обстоятельствах".
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.