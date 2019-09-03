Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться школьникам

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Родителям, организующим питание школьников, нужно полагаться не только на интуицию и здравый смысл, но и соблюдать определенные правила для сохранения здоровья ребенка: приемы пищи должны быть регулярными, еда – свежей и разнообразной, нужно учитывать энергетическую ценность рациона, блюда полезнее варить или запекать, нежели жарить, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что грамотная организация питания важна, чтобы обеспечить физическое и психическое здоровье школьника, полноценное усвоение им школьной программы. Как указывает Роспотребнадзор, в вопросе питания детей стоит следовать нескольким правилам.

Ведомство рекомендует соблюдать четкий режим питания, включающий три основных приема пищи - завтрак, обед, ужин - и два перекуса - второй завтрак и полдник. Отмечается, что питание в определенные часы способствует полноценному усваиванию пищи и предотвращению желудочно-кишечных заболеваний.

Также важна энергетическая ценность рациона. В Роспотребнадзоре заявили, что для детей от 7 до 11 лет в среднем энергетическая ценность рациона должна составлять 2300 калорий в день, 11-14 лет – 2500, 14-18 лет – до 3000 калорий. Содержание белков, жиров и углеводов следует поддерживать в соотношении примерно 1:1:4 по массе. Жиры - преимущественно растительные, в питании должны присутствовать разнообразные молочные, мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи, растительные масла.

Роспотребнадзор напоминает, что блюда полезнее запекать, варить или готовить на пару. Лучше использовать свежие продукты, с соблюдением сезонности, но допустимы и свежезамороженные ингредиенты. Во время еды лучше не спешить, для каждого основного приема пищи нужно выделить не менее 20-30 минут и 10-15 минут для перекусов.