Пекин выразил протест США из-за санкций в отношении энергетических компаний

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Пекин выступает решительно против внесения в американские санкционные списки китайских предприятий, занимающихся ядерной энергетикой, заявил заместитель министра экологии и охраны окружающей среды КНР Лю Хуа.

Ранее Министерство торговли США внесло в санкционные списки четыре компании: China General Nuclear Power Group, China General Nuclear Power Corporation, China Nuclear Power Technology Research Institute Co. Ltd., Suzhou Nuclear Power Research Institute Co. Ltd.. Их подозревают в попытке приобрести ядерные технологии и материалы в США для военного использования.

"Подобные действия полностью стирают понятие о национальной безопасности и являются злоупотреблением мерами экспортного контроля. Это не только принесет ущерб китайским компаниям, но также окажет влияние на соответствующие государственные предприятия, в том числе американские", — отметил Лю Хуа.

Он назвал действия Вашингтона протекционистскими и односторонними и добавил, что они вредят как интересам китайских компаний, так и интересам компаний всех стран.