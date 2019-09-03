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РИА Новости

Пекин выразил протест США из-за санкций в отношении энергетических компаний

08:14 03.09.2019 (обновлено: 08:45 03.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Пекин выступает решительно против внесения в американские санкционные списки китайских предприятий, занимающихся ядерной энергетикой, заявил заместитель министра экологии и охраны окружающей среды КНР Лю Хуа.
Ранее Министерство торговли США внесло в санкционные списки четыре компании: China General Nuclear Power Group, China General Nuclear Power Corporation, China Nuclear Power Technology Research Institute Co. Ltd., Suzhou Nuclear Power Research Institute Co. Ltd.. Их подозревают в попытке приобрести ядерные технологии и материалы в США для военного использования.
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"Подобные действия полностью стирают понятие о национальной безопасности и являются злоупотреблением мерами экспортного контроля. Это не только принесет ущерб китайским компаниям, но также окажет влияние на соответствующие государственные предприятия, в том числе американские", — отметил Лю Хуа.
Он назвал действия Вашингтона протекционистскими и односторонними и добавил, что они вредят как интересам китайских компаний, так и интересам компаний всех стран.
"Надеемся, что США прекратят соответствующие ошибочные действия, будут решать проблемы путем консультаций на равноправной основе", - заключил замминистра.
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29 августа, 12:41РИА Новости
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