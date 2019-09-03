Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T08:08Z
https://ria.ru/20190903/1558188344.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155631/68/1556316863_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d724bfa07a90e9e3bc3524a1fb8fc37c.jpg
РИА Новости

Продажу алкоголя ограничат в столице в дни празднования 872-летия Москвы

08:08 03.09.2019
1700
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБанки с алкогольными напитками
Банки с алкогольными напитками
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Банки с алкогольными напитками. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Продажу алкоголя ограничат в столице 7 и 8 сентября для безопасности горожан и туристов, сообщается на сайте мэра Москвы во вторник.
День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября. В этом году 872-летие российской столицы выпадает на 7 и 8 сентября.
Работы по благоустройству в Москве
31 августа, 14:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Основные работы по благоустройству Москвы завершат ко Дню города
"Для безопасности горожан и туристов будет введен временный запрет на продажу спиртного, а также безалкогольных напитков в стеклянной таре. Их нельзя будет приобрести в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с праздничными площадками", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что введение ограничений на продажу спиртного - традиционная мера в дни государственных и городских праздников. Это помогает снизить вероятность травм и разного рода правонарушений в общественных местах.
Ограничения будут действовать как в центре столицы, на Тверской и Моховой улицах, проспекте Академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади и улице Волхонке, так и в других округах.
"Во время празднования Дня города в столице планируется усилить меры безопасности. В местах массовых гуляний будут особо внимательно следить за порядком. На праздничные площадки не допустят людей в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто принесет с собой напитки в стеклянной таре, пиротехнические изделия или колюще-режущие предметы", - цитирует сайт Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Продажа алкоголя будет ограничена и в местах запуска праздничных фейерверков. Представления начнутся в субботу, 7 сентября, в 21:00 на 33 площадках в разных частях города.
Москвичей на День города 7 и 8 сентября ждут более 250 различных праздничных мероприятий в каждом округе столицы, обширная культурная и образовательная программы с лекциями и мастер-классами, а также особенные блюда от московских ресторанов, посвященные 80-летию ВДНХ.
Вид на Москву
29 августа, 18:06РИА Новости
Москвичей в День города ждет карнавал и гала-концерт
300000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Певец Михаил Шуфутинский
Шуфутинский не собирается отказываться от песни "3 сентября"
Книжка про Гарри Поттера из первого тиража
Из американской школы убрали книги о Гарри Поттере из-за "проклятий"
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Лента
новостей
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Чиновницу, обвиненную в оскорблении жителей Тулуна, отстранили от работы
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Композитор и певец Николаев
Автор песни "Третье сентября" рассказал, почему выбрал эту дату
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма
Вспышка на солнце
На Землю обрушилась магнитная буря
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинского политолога выгнали из студии "России 1"
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Кокаин, обнаруженный на судне
В Испании арестовали судно c россиянином и 800 килограммами кокаина
Вид на город Алеппо
Российские военные подарили ученицам сирийской школы канцелярские наборы
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки выступает на форуме-интенсиве Synergy Insight Forum 2018
Канделаки назвала отставку премьер-министра Грузии "ударом по Саакашвили"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:56В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки зажигательными боеприпасами
09:55СБ Польши, Украины и Белоруссии обсудили с Болтоном конфликт в Донбассе
09:46В ДНР обвинили ВСУ в 12 нарушениях перемирия за сутки
09:45СМИ: число погибших при пожаре на заводе в Индии возросло до семи человек
09:45В Красноярском крае площадь пожаров уменьшилась на 25 тысяч гектаров
09:44Назарбаев поручил провести в Нур-Султане парад в честь 75-летия Победы
09:42Кандидат в премьеры Грузии предложил поменять глав МВД и Минобороны
09:41Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
09:39Сторонники экс-главы Армении собрались у КС, где рассмотрят его дело
09:32Первый опытный вертолет Ка-226 для Индии планируют изготовить в 2020 году
09:30Адвокат: обмена заключенными между Россией и Украиной во вторник не будет
09:28Трутнев отметил, что на ВЭФ обсудят программу развития Дальнего Востока
09:27Шуфутинский объяснил популярность песни "Третье сентября"
09:24СК установил причастность ВСУ к обстрелу российского фотокорра в Донбассе
09:23В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО
09:22Минздрав презентовал новую вакцину от гриппа
09:20На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
09:19Минобороны может пополнить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА
09:19Путин назвал отношения между Россией и Монголией братскими
09:14Чеснаков: советники глав "нормандской четверки" не согласовали дату саммита
Лента новостейМолния