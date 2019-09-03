Продажу алкоголя ограничат в столице в дни празднования 872-летия Москвы

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Продажу алкоголя ограничат в столице 7 и 8 сентября для безопасности горожан и туристов, сообщается на сайте мэра Москвы во вторник.

День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября. В этом году 872-летие российской столицы выпадает на 7 и 8 сентября.

"Для безопасности горожан и туристов будет введен временный запрет на продажу спиртного, а также безалкогольных напитков в стеклянной таре. Их нельзя будет приобрести в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с праздничными площадками", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что введение ограничений на продажу спиртного - традиционная мера в дни государственных и городских праздников. Это помогает снизить вероятность травм и разного рода правонарушений в общественных местах.

Ограничения будут действовать как в центре столицы, на Тверской и Моховой улицах, проспекте Академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади и улице Волхонке, так и в других округах.

"Во время празднования Дня города в столице планируется усилить меры безопасности. В местах массовых гуляний будут особо внимательно следить за порядком. На праздничные площадки не допустят людей в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто принесет с собой напитки в стеклянной таре, пиротехнические изделия или колюще-режущие предметы", - цитирует сайт Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Продажа алкоголя будет ограничена и в местах запуска праздничных фейерверков. Представления начнутся в субботу, 7 сентября, в 21:00 на 33 площадках в разных частях города.