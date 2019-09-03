Шуфутинский не собирается отказываться от песни "3 сентября"

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский рассказал РИА Новости, что не собирается отказываться от песни "3 сентября" из-за того, что она стала мемом.

"Я эту песню пою на каждом концерте уже 25 лет", - сказал он.

По словам Шуфутинского, новый хит вместо старого нужен тем, у кого прежняя композиция плохая, а с "3 сентября" певец расставаться не собирается.

В свою очередь музыкант Юрий Лоза в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что песня "3 сентября", ставшая поводом для многочисленных шуток в интернете, становится популярным предлогом для обсуждения лишь раз в году, и разговоры об этом - безвкусица.

"Очень мало поводов стало, чтобы что-то "крякнуть", с каждым годом все меньше выдумщиков, любой повод только дай. Придумать хорошую песню очень тяжело, а осмеять можно что угодно", - сказал он

"Допустим, было много мемов в интернете на песню "Плот", но ее поют на разных языках, она уже прошла испытание временем. Но мем на "Плот" можно использовать круглый год, а мем на песню Шуфутинского - только один раз в год, когда наступает 3 сентября. И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, - это не шутка, а дурновкусие", - добавил Лоза.