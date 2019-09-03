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РИА Новости
Культура

Шуфутинский не собирается отказываться от песни "3 сентября"

08:06 03.09.2019 (обновлено: 08:33 03.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певец Михаил Шуфутинский. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский рассказал РИА Новости, что не собирается отказываться от песни "3 сентября" из-за того, что она стала мемом.
"Я эту песню пою на каждом концерте уже 25 лет", - сказал он.
Певец Михаил Шуфутинский
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Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского "3-е сентября" безвкусицей
По словам Шуфутинского, новый хит вместо старого нужен тем, у кого прежняя композиция плохая, а с "3 сентября" певец расставаться не собирается.
В свою очередь музыкант Юрий Лоза в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что песня "3 сентября", ставшая поводом для многочисленных шуток в интернете, становится популярным предлогом для обсуждения лишь раз в году, и разговоры об этом - безвкусица.
"Очень мало поводов стало, чтобы что-то "крякнуть", с каждым годом все меньше выдумщиков, любой повод только дай. Придумать хорошую песню очень тяжело, а осмеять можно что угодно", - сказал он
"Допустим, было много мемов в интернете на песню "Плот", но ее поют на разных языках, она уже прошла испытание временем. Но мем на "Плот" можно использовать круглый год, а мем на песню Шуфутинского - только один раз в год, когда наступает 3 сентября. И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, - это не шутка, а дурновкусие", - добавил Лоза.
Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". Музыку написал Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев. В начале 2000-х годов в сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.
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КультураЮрий ЛозаИгорь КрутойИгорь НиколаевРоссияМихаил Шуфутинский
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