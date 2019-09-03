Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T09:11Z
https://ria.ru/20190903/1558188023.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155702/92/1557029277_0:419:2048:1571_1036x0_80_0_0_3d70e9465b1e41ce3bd386c8fc2f73de.jpg
РИА Новости

Левченко прокомментировал ситуацию с чиновницей после жалоб тулунцев Путину

07:43 03.09.2019 (обновлено: 09:11 03.09.2019)
17016
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 3 сен — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко продолжает разбираться в ситуации с чиновницей Ириной Алашкевич, которую обвинили в соцсетях в оскорблении жителей Тулуна, пострадавших при наводнении сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Проверка пока не завершена", — сказала собеседница агентства.
Паводок
30 августа, 06:02РИА Новости
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, комментируя приезд Владимира Путина в Приангарье.
В частности, пострадавших от наводнения называют "бичевней", которые одеты так, как будто имеют "два класса образования".
Согласно подписи, речь произносит Ирина Алашкевич.
В свою очередь, чиновница назвала запись сфальсифицированной, добавив, что за время паводка несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории.
Президент, в свою очередь, назвал подобные высказывания недопустимыми.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Вчера, 16:11РИА Новости
Путин в Тулуне пообещал следить за ситуацией в регионе
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.
Подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста.
Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
По словам заместителя председателя правительства Виталия Мутко, все работы по восстановлению жилья, разрушенного паводком, должны быть завершены в октябре следующего года.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
Вчера, 22:55РИА Новости
Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
4814334314
Обсудить 26
Сергей ЛевченкоВладимир ПутинИркутская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Это не первый случай подобного отношения власть имущих к нормальному,трудовому люду.Тут и проверка нужна на предмет адекватности всего поголовья чинуш и депутатского корпуса.
3 сентября, 08:10
ppensioner
3300005
А чего стесняться то, ну пальчиком погрозят и дальше делай и говори, что хочешь - неподсудные и неприкасаемые!
3 сентября, 08:15
eerahtur2010
900006
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма
Лента
новостей
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинского политолога выгнали из студии "России 1"
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Вспышка на солнце
На Землю обрушилась магнитная буря
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Композитор и певец Николаев
Автор песни "Третье сентября" рассказал, почему выбрал эту дату
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Покупатели в отделе фруктов гипермаркета
"В 50 раз выше нормы": что Роспотребнадзор нашел в арбузах и дынях
Фестиваль День народного единства
Названы страны, из которых больше всего приезжает иностранцев в Россию
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки выступает на форуме-интенсиве Synergy Insight Forum 2018
Канделаки назвала отставку премьер-министра Грузии "ударом по Саакашвили"
Певец Михаил Шуфутинский
Шуфутинский не собирается отказываться от песни "3 сентября"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:56В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки зажигательными боеприпасами
09:55СБ Польши, Украины и Белоруссии обсудили с Болтоном конфликт в Донбассе
09:46В ДНР обвинили ВСУ в 12 нарушениях перемирия за сутки
09:45СМИ: число погибших при пожаре на заводе в Индии возросло до семи человек
09:45В Красноярском крае площадь пожаров уменьшилась на 25 тысяч гектаров
09:44Назарбаев поручил провести в Нур-Султане парад в честь 75-летия Победы
09:42Кандидат в премьеры Грузии предложил поменять глав МВД и Минобороны
09:41Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
09:39Сторонники экс-главы Армении собрались у КС, где рассмотрят его дело
09:32Первый опытный вертолет Ка-226 для Индии планируют изготовить в 2020 году
09:30Адвокат: обмена заключенными между Россией и Украиной во вторник не будет
09:28Трутнев отметил, что на ВЭФ обсудят программу развития Дальнего Востока
09:27Шуфутинский объяснил популярность песни "Третье сентября"
09:24СК установил причастность ВСУ к обстрелу российского фотокорра в Донбассе
09:23В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО
09:22Минздрав презентовал новую вакцину от гриппа
09:20На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
09:19Минобороны может пополнить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА
09:19Путин назвал отношения между Россией и Монголией братскими
09:14Чеснаков: советники глав "нормандской четверки" не согласовали дату саммита
Лента новостейМолния