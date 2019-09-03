Левченко прокомментировал ситуацию с чиновницей после жалоб тулунцев Путину

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения

КРАСНОЯРСК, 3 сен — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко продолжает разбираться в ситуации с чиновницей Ириной Алашкевич, которую обвинили в соцсетях в оскорблении жителей Тулуна, пострадавших при наводнении сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Проверка пока не завершена", — сказала собеседница агентства.

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, комментируя приезд Владимира Путина в Приангарье.

В частности, пострадавших от наводнения называют "бичевней", которые одеты так, как будто имеют "два класса образования".

Согласно подписи, речь произносит Ирина Алашкевич.

В свою очередь, чиновница назвала запись сфальсифицированной, добавив, что за время паводка несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории.

Президент, в свою очередь, назвал подобные высказывания недопустимыми.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.

Подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста.

Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.