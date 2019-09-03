ДВФУ подпишет соглашения по центру развития, создать который поручил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет на Восточном экономическом форуме подпишет соглашения по созданию центра цифрового развития, открыть который поручил президент России Владимир Путин, в проекте готовы участвовать МТС и Сбербанк, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ ректор ДВФУ Никита Анисимов.

"Весь минувший год был посвящен исполнению поручений президента по формированию крупного научно-технологического центра на острове Русском. И мы закрепляем исполнение этих поручений подписанием с крупными технологическими компаниями, госкорпорациями, которые уже начинают работу в регионах Дальнего Востока и создают свои инжиниринговые и исследовательские подразделения на острове Русском для дальнейшей работы с ДВФУ", - сказал он.

По его словам, по поручению президента создается центр цифрового развития на острове Русский.

"Будут также подписания с рядом цифровых компаний, которые также размещают здесь офисы. Это МТС, это компания, которая занимается производством микроэлектроники и входит в группу компаний АФК "Система", это Ростелеком, это Сбербанк. Также приходит ряд более мелких игроков рынка", - сказал ректор.

По его словам, "координирует это министерство цифрового развития, министр прилетает завтра, и будет соответствующее подписание".

"Также подписываем ряд соглашений с нашими новыми партнерами технопарка ("Русский" – ред.), обновляем соглашения по работе с нашими студентами по базам практик с руководителями крупных компаний, например "Колмар", - добавил он.

Также ректор отметил, что будут обновлены соглашения по международным образовательным программам.

"Запланировано подписание соглашения ДВФУ с Университетом Южного Квинсленда по обмену студентами, будет насыщенная деловая программа. Университет традиционно является организатором большой конференции по образованию стран АТЭС", - отметил Анисимов.

Он также сообщил, что студентов ДВФУ впервые аккредитовали для участия в мероприятиях ВЭФ – "именно для целевого участия в ВЭФ". По его словам, студенты будут слушать лекции ведущих экспертов и политиков