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РИА Новости

ДВФУ подпишет соглашения по центру развития, создать который поручил Путин

07:23 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТерритория кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
Территория кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Территория кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет на Восточном экономическом форуме подпишет соглашения по созданию центра цифрового развития, открыть который поручил президент России Владимир Путин, в проекте готовы участвовать МТС и Сбербанк, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ ректор ДВФУ Никита Анисимов.
"Весь минувший год был посвящен исполнению поручений президента по формированию крупного научно-технологического центра на острове Русском. И мы закрепляем исполнение этих поручений подписанием с крупными технологическими компаниями, госкорпорациями, которые уже начинают работу в регионах Дальнего Востока и создают свои инжиниринговые и исследовательские подразделения на острове Русском для дальнейшей работы с ДВФУ", - сказал он.
По его словам, по поручению президента создается центр цифрового развития на острове Русский.
"Будут также подписания с рядом цифровых компаний, которые также размещают здесь офисы. Это МТС, это компания, которая занимается производством микроэлектроники и входит в группу компаний АФК "Система", это Ростелеком, это Сбербанк. Также приходит ряд более мелких игроков рынка", - сказал ректор.
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По его словам, "координирует это министерство цифрового развития, министр прилетает завтра, и будет соответствующее подписание".
"Также подписываем ряд соглашений с нашими новыми партнерами технопарка ("Русский" – ред.), обновляем соглашения по работе с нашими студентами по базам практик с руководителями крупных компаний, например "Колмар", - добавил он.
Также ректор отметил, что будут обновлены соглашения по международным образовательным программам.
"Запланировано подписание соглашения ДВФУ с Университетом Южного Квинсленда по обмену студентами, будет насыщенная деловая программа. Университет традиционно является организатором большой конференции по образованию стран АТЭС", - отметил Анисимов.
Он также сообщил, что студентов ДВФУ впервые аккредитовали для участия в мероприятиях ВЭФ – "именно для целевого участия в ВЭФ". По его словам, студенты будут слушать лекции ведущих экспертов и политиков
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форум-2019Сбербанк РоссииМТСРостелекомВладимир ПутинРоссияЭкономика
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