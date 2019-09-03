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РИА Новости

Восемь детей скончались в Китае после нападения в начальной школе

07:21 03.09.2019
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© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаМеры безопасности в Пекине после нападения на детский сад
Меры безопасности в Пекине после нападения на детский сад
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Восемь из 10 госпитализированных в понедельник школьников после нападения в стенах начальной школы города Эньши в центральной китайской провинции Хубэй, скончались, говорится в распространенном во вторник заявлении местной полиции.
Нападение произошло в первый день учебного года около 08.00 (03.00 мск) в начальной школе "Чаоянпо". Полиция оперативно задержала преступника, им оказался 40-летний местный житель, он находится под стражей. Все пострадавшие дети были срочно госпитализированы, однако спасти удалось только двоих.
В заявлении полиции не указано, какого рода нападение он совершил, было ли у него оружие и каковы были мотивы, побудившие его совершить преступление против детей.
Согласно сообщениям местных СМИ, мужчина не женат и ранее был судим за покушение на убийство. Полиция эту информацию пока не подтверждает.
Китайская полиция. Архив
4 августа 2010, 08:08РИА Новости
В Китае совершено нападение на детский сад, погибли трое детейВооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в китайском городе Цзыбао, когда там находились около 20 детей. Жертвами преступника стали трое детей и воспитатель.
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