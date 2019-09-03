Из американской школы убрали книги о Гарри Поттере из-за "проклятий"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ученики начальной школы Святого Эдварда в американском штате Теннесси больше не смогут брать из библиотеки книги о Гарри Поттере. Руководство учреждения усмотрело в них "настоящие проклятия и заклинания, с помощью которых можно вызвать злых духов".

В апреле в польском Гданьске священники сожгли перед костелом книги о Гарри Поттере, вампирах и оборотнях из серии "Сумерки", а также "Тайн древней медицины и магии". Как заявил один из участников акции, "без божьего духа это трудно понять". Участвовавший в церемонии священнослужитель Ян Кухарский заявил в ответ на вопрос о книгах о Гарри Потере, что этот тип литературы противоречит божьему слову и должен быть отброшен. Позднее организатор церемонии принес извинения за сожжение книг.