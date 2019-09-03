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РИА Новости

Из американской школы убрали книги о Гарри Поттере из-за "проклятий"

07:18 03.09.2019
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© Фото : Hansons AuctioneersКнижка про Гарри Поттера из первого тиража
Книжка про Гарри Поттера из первого тиража
© Фото : Hansons Auctioneers
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ученики начальной школы Святого Эдварда в американском штате Теннесси больше не смогут брать из библиотеки книги о Гарри Поттере. Руководство учреждения усмотрело в них "настоящие проклятия и заклинания, с помощью которых можно вызвать злых духов".
Все семь книг о приключениях юного волшебника решил убрать из библиотеки преподобный Дэн Рихил.
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"В этих книгах магию преподносят и как добро, и как зло, это неправда — это хитрый обман. Проклятия и заклинания в этих книгах настоящие, произнесенные человеком они могут призвать злых духов", — приводит газета Tennessean электронное сообщение пастора.
Рихил отмечает, что провел ряд консультаций с экзорцистами из США и Италии, которые рекомендовали ему убрать книги из библиотеки.
В апреле в польском Гданьске священники сожгли перед костелом книги о Гарри Поттере, вампирах и оборотнях из серии "Сумерки", а также "Тайн древней медицины и магии". Как заявил один из участников акции, "без божьего духа это трудно понять". Участвовавший в церемонии священнослужитель Ян Кухарский заявил в ответ на вопрос о книгах о Гарри Потере, что этот тип литературы противоречит божьему слову и должен быть отброшен. Позднее организатор церемонии принес извинения за сожжение книг.
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