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РИА Новости

В Роскомнадзоре сообщили, что Google не выплатил штраф в 700 тысяч рублей

06:49 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Компания Google еще не выплатила назначенный Роскомнадзором штраф в 700 тысяч рублей, сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.
В июле Роскомнадзор сообщил, что назначил Google штраф в размере 700 тысяч рублей, поскольку компания выборочно фильтрует поисковую выдачу - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.
"Нет, еще не истекли регламентные сроки. Срок выплаты штрафа истекает 30 сентября. Думаю, компания, как и любая другая, будет в последний момент платить этот штраф", - сказал Жаров журналистам на полях Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Google еще не увеличил степень фильтрации трафика. "Все колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещенной информации удаляют. Где-то одна и та же цифра", - сказал Жаров.
Руководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров
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GoogleРоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияТехнологииОбщество
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