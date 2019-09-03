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РИА Новости

Минкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на "цифру"

06:16 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
"Никаких сбоев ожидать не будем, все регионы были готовы еще летом этого года. Мы предполагаем, что 14 октября переход на "цифру" в регионах четвертого этапа случится ничуть не хуже, чем в первых трех. Никаких объективных оснований, что в четвертом этапе может быть что-то хуже", - сказал Волин.
По его словам, проблем у тех регионов, что уже перешли на "цифру", не отмечается. Также, добавил он, нет фактов завышения цен на приставки.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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10 августа, 18:13РИА Новости
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Восточный экономический форум-2019Алексей ВолинРоссияТехнологииОбщество
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