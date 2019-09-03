Минкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на "цифру"

"Никаких сбоев ожидать не будем, все регионы были готовы еще летом этого года. Мы предполагаем, что 14 октября переход на "цифру" в регионах четвертого этапа случится ничуть не хуже, чем в первых трех. Никаких объективных оснований, что в четвертом этапе может быть что-то хуже", - сказал Волин.