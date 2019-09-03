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РИА Новости

Число подтопленных паводком домов в Хабаровском крае выросло до 183

05:33 03.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 3 сен - РИА Новости. Количество подтопленных жилых домов в зоне паводка в Хабаровском крае увеличилось за сутки со 170 до 183, сообщает во вторник региональный главк МЧС России.
"В зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 73 населенных пунктах. В 39 из них отмечается подтопление 183 частных жилых домов и 745 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 81 участке межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов. Также в зоне подтопления находится более 1800 дачных участков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Хабаровске после дождей подтоплены 36 жилых домов и 259 земельных участка. В Комсомольске-на-Амуре из-за паводка и повышения уровня грунтовых вод подтоплены 84 жилых дома, 289 приусадебных участков в микрорайонах Парковый, Победы и Менделеева, а также в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский.
Сообщается, что уровень Амура у Хабаровска за сутки снизился на пять сантиметров – до 629. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на три-пять сантиметров. На участке Амура от села Троицкое до Комсомольска продолжается подъем воды. Так, у Комсомольска с понедельника уровень увеличился на 13 сантиметров – до 766.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
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