КНДР поддерживает китайское правительство по гонконгскому вопросу

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Руководство КНДР поддерживает правительство Китая по гонконгскому вопросу, считает неуместным вмешательство в дела Гонконга внешних сил, заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо на встрече с китайским коллегой Ван И.

"Министр иностранных дел Китая Ван И ознакомил своего северокорейского коллегу с нынешней ситуацией в Гонконге, позицией Китая по этому вопросу и предпринимаемыми мерами. Ли Ён Хо сообщил, что КНДР многократно высказывала свою позицию по гонконгскому вопросу", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР по итогам переговоров в Пхеньяне.

Глава МИД КНДР отметил, что "Гонконг – это китайский Гонконг, и никакие внешние силы не должны вмешиваться (в его дела – ред.)".

"Трудовая партия Кореи и правительство КНДР поддерживают Компартию и правительство Китая в защите системы "одна страна, две системы", государственного суверенитета и территориальной целостности", - добавил Ли Ён Хо.