Автор песни "Третье сентября" рассказал, почему выбрал эту дату

"Должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез", — написал Николаев.
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Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз». Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю @igorkrutoy65 , Мише @mikhail.shufutinsky и всем вам за то, что у нас появился новый «красный день календаря» - ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ!🍂🔥Чем не повод?)🥃🍷#игорьниколаев #игорькрутой #михаилшуфутинский