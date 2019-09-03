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РИА Новости
Культура

Автор песни "Третье сентября" рассказал, почему выбрал эту дату

04:50 03.09.2019 (обновлено: 09:15 03.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКомпозитор и певец Николаев
Композитор и певец Николаев
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Композитор и певец Игорь Николаев, который написал текст для известной песни "Третье сентября" Михаила Шуфутинского, в своем Instagram рассказал, как создавался этот хит.
Он признался, что за датой, упоминаемой в песне, "ничего не стоит", а эта строчка со словами "третье сентября" хорошо подошла к музыке композитора Игоря Крутого.

"Должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез", — написал Николаев.

Кроме того, он поблагодарил Шуфутинского и Крутого за то, что у россиян появился "новый красный день календаря", а также признался, что ему как автору льстит повышенное внимание к этой песне.
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Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз». Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю @igorkrutoy65 , Мише @mikhail.shufutinsky и всем вам за то, что у нас появился новый «красный день календаря» - ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ!🍂🔥Чем не повод?)🥃🍷#игорьниколаев #игорькрутой #михаилшуфутинский

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

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