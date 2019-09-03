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РИА Новости

Верховный суд признал законным возбуждение дела о банкротстве экс-главы ПСБ

03:20 03.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Верховный суд России подтвердил законность возбуждения дела о банкротстве бывшего председателя правления и одного из бенефициаров Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
ВС РФ отклонил кассационную жалобу Ананьева на определение арбитражного суда Москвы, который в апреле по заявлению зерновой компании "Настюша" возбудил дело о банкротстве экс-главы ПСБ, и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонившего в мае апелляцию Ананьева на это определение.
Ананьев в жалобе просил отправить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Другие подробности пока не сообщаются.
Ранее в своей апелляции Ананьев ссылался, в частности, на то, что дело о его банкротстве неподсудно московскому суду, так как он зарегистрирован в Салехарде (ЯНАО). Суд, однако, из представленных "Настюшей" документов усмотрел, что адрес проживания должника находится в Москве, а доказательств обратного тот не представил.
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Столичный арбитражный суд 19 сентября проверит обоснованность заявления конкурсного управляющего "Настюши" Антона Никеева о банкротстве Ананьева. Представитель Никеева ранее сообщил в суде, что требования к должнику основаны на двух судебных актах Девятого арбитражного апелляционного суда, взыскавшего в марте с Ананьева в пользу зерновой компании около 2,8 миллиарда рублей.
"Настюша" просит признать Ананьева банкротом по упрощенной процедуре, минуя стадию реструктуризации долгов. По мнению кредитора, поскольку должник находится за пределами России, план реструктуризации он представлять не будет. В то же время имущество, необходимое для возмещения расходов на банкротство, у Ананьева имеется, оно арестовано в рамках дела о взыскании с него и других экс-руководителей ПСБ более 282 миллиардов рублей убытков, отмечал в суде представитель "Настюши".
По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ. С конца 2017 года ПСБ проходил процедуру санации через УК Фонда консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. Сейчас на базе ПСБ создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка - Росимущество.
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РосимуществоВерховный суд РФЦентральный Банк РФПромсвязьбанкАлексей АнаньевРоссияПроисшествия
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