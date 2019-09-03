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РИА Новости

Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России

03:17 03.09.2019 (обновлено: 09:55 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница в цехе по производству лифтового оборудования на Щербинском лифтостроительном заводе
Сотрудница в цехе по производству лифтового оборудования на Щербинском лифтостроительном заводе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудница в цехе по производству лифтового оборудования на Щербинском лифтостроительном заводе. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата. Эксперт объяснила РИА Новости такие цифры, в частности, тем, что зачастую женщины больше сфокусированы на семье и детях.
По данным ведомства, в целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%.
"Данные статистики можно объяснить рядом причин: во-первых, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала, женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения", - пояснила РИА Новости профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова.
Кроме того, по ее мнению, есть вероятность роста теневой экономики и непрозрачности найма персонала.
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"В-третьих, есть вероятность, что уровень профессионализма женщин ниже, их таланты менее востребованы современным рынком. И хочется надеяться, что в определенной степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости, некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях", - добавила эксперт.
Уровень безработицы в России, по данным Росстата, в 2018 году составлял 4,8% от численности рабочей силы. По критериям Международной организации труда, это те россияне, которые не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Среди женщин этот показатель был меньше, чем среди мужчин - 4,7% против 4,9%.
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РосстатРоссияЖизнь без преградОбщество
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Ни черта они не работают, нарожают детей и сидят дома бьют баклуши целыми днями.
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ЛКЛысый Кучерявый
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