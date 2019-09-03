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РИА Новости

Эксперт рассказала о попытках снизить аллергенные свойства у кошек

03:11 03.09.2019 (обновлено: 07:19 03.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка породы британская на выставке котят "Любимчик" в галерее "Мир кошек" в Москве
Кошка породы британская на выставке котят Любимчик в галерее Мир кошек в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ученым пока не удалось вывести породу кошек, которая не вызывала бы аллергии, сообщила РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.
"Вопреки устоявшемуся мнению, шерсть (волос) кошки не обладает выраженными аллергенными свойствами. Главные аллергены кошки – белковые соединения, которые присутствуют в составе слюны, кожного сала, в выделениях, слущенных чешуйках кожи. Кошачья шерсть – лишь резервуар, где накапливаются аллергенные белки. Гипоаллергенных кошек в природе не существует. Все истории про "особые" породы кошек – либо маркетинговый ход заводчиков, либо добросовестное заблуждение", - сказала она.
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По ее словам, ученые пытаются снизить аллергенные свойства у кошек. "Одно из направлений работы ученых – попытки вывести линию кошек, у которых генетически заблокирована выработка аллергенного белка Fel d1. Другое направление – разработка особого корма, в составе которого содержатся соединения, способные связывать Fel d1 в организме животного", - отметила собеседница агентства.
Вершинина добавила, что если ни у кого из членов семьи нет аллергии – можно не ограничивать себя в желании завести питомца; если у кого-либо из членов семьи есть аллергия на пыльцу растений, домашнюю пыль, продукты питания, – заводить кошку не рекомендуется.
"В отношении других домашних животных в этой ситуации ограничений нет", - уточнила эксперт.
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