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РИА Новости

Исследование показало рост среднего платежа по потребкредитам среди россиян

03:06 03.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКлиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Средний платеж россиян по потребительским кредитам в первом полугодии вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 22,3 тысячи рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Долговая нагрузка на заемщиков увеличивается в течение нескольких последних лет по необеспеченным кредитам: потребительским и POS-кредитам. Выбивается из общей тенденции роста только ипотечное кредитование, по которому был отмечен резкий рост долговой нагрузки в 2014 году. Связан такой рост был с резким изменением курса национальной валюты, что привело к росту рублевого эквивалента платежей по ипотечным кредитам, номинированным в иностранной валюте", - отмечают авторы исследования.
По их подсчетам, в январе-июне текущего по ипотечным кредитам россияне ежемесячно платили в среднем 32 тысячи рублей, что лишь на 3,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
При этом средний платеж по потребительским кредитам увеличился на 17,4% - до 22,3 тысячи рублей с 19 тысяч рублей, по POS-кредитам (выданным в местах продажи товаров) - на 12,3%, до 9,8 тысячи рублей с 8,7 тысячи рублей.
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Полемика в среде экономистов относительно потребительского кредитования началась еще в июне. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает пузыря на рынке, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами. Также он указывал, что кредиты, наоборот, снижают уровень доходов населения из-за выплат процентов.
Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.
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Банки и ипотека - НовостиМаксим ОрешкинЭльвира НабиуллинаМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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