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РИА Новости

Губернатор штата Виргиния ввел режим ЧС из-за урагана "Дориан"

01:44 03.09.2019
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© AP Photo / Steve HelberГубернатор штата Виргиния Ральф Нортэм
Губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм
© AP Photo / Steve Helber
Губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате в связи с ураганом "Дориан", следует из его заявления.
"В соответствии с текущими прогнозами ураган может затронуть часть Виргинии. Я объявляю режим ЧС для обеспечения надлежащего уровня помощи для населенных пунктов и сообществ", - заявил губернатор.
"Я призываю всех жителей Виргинии принять все необходимые меры предосторожности", - добавил он.
Ураган "Дориан" обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье. Ранее четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины - объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана".
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек.
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Ураган "Дориан"Ральф НортэмСШАВ мире
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