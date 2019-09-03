Губернатор штата Виргиния ввел режим ЧС из-за урагана "Дориан"

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате в связи с ураганом "Дориан", следует из его заявления.

"В соответствии с текущими прогнозами ураган может затронуть часть Виргинии. Я объявляю режим ЧС для обеспечения надлежащего уровня помощи для населенных пунктов и сообществ", - заявил губернатор.

"Я призываю всех жителей Виргинии принять все необходимые меры предосторожности", - добавил он.

Ураган "Дориан" обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье. Ранее четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины - объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана".