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РИА Новости

Украинского политолога выгнали из студии "России 1"

01:44 03.09.2019 (обновлено: 09:45 03.09.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
Инцидент произошел в эфире телешоу "Кто против?", когда главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский рассказывал о поставках немецкого оружия на Украину.
"Не хочу говорить о (президенте Украины Владимире) Зеленском, его фантазии могут быть разные. Влажные, сухие, большие. Давайте лучше посмотрим, как на все это реагируют со стороны. То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное…", — сказал Сосновский.
Однако его слова вызвали резкую реакцию у украинского политолога, который позволил себе оскорбительное высказывание в адрес немецких СМИ.
"Да пошла она в ж<...>, эта немецкая пресса", — выкрикнул Ковтун.
После этого ведущий Дмитрий Куликов потребовал от эксперта покинуть студию, показав ему красную карточку.
Сосновский с иронией отреагировал на выходку украинского политолога, отметив, что Ковтун "назвал то, чем он сам является".
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
28 мая, 23:21РИА Новости
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
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Дмитрий КуликовРоссия-1 (телеканал)РоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Позорники и вруны. Сами платят украм, сами же их и выгоняют (что наверняка предусмотрено контрактами и дополнительно оплачивается)
3 сентября, 04:06
Станислав Попов
224415134
Те кто приглашает на такие шоу подобных Ковтуну, сами НЕ "отличаются умом и сообразительностью", цитата из мультика. )))))))
3 сентября, 02:32
ВЛВлад Лиходеев
196100126
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