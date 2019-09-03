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РИА Новости

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 5,5 километра

01:34 03.09.2019
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© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"Во вторник утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 83 километра в юго-восточном направлении от исполина", - сказала представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, сообщения о выпадении пепла в населенных пунктах Камчатского края в спасательное ведомство не поступали.
Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.
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Камчатский крайРоссияИзвержение вулкана ШивелучПроисшествия
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