Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 5,5 километра

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Во вторник утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 83 километра в юго-восточном направлении от исполина", - сказала представитель службы.

По данным краевого главка МЧС, сообщения о выпадении пепла в населенных пунктах Камчатского края в спасательное ведомство не поступали.