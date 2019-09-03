Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 5,5 километра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"Во вторник утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 83 километра в юго-восточном направлении от исполина", - сказала представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, сообщения о выпадении пепла в населенных пунктах Камчатского края в спасательное ведомство не поступали.
Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.