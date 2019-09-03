Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири

Сотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара

Сотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась на 3 881 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России тушили 129 лесных пожаров на площади 38 017 гектаров.

"На 00:00 мск 03.09.2019 на территории Российской Федерации действовало 104 лесных пожара на площади 34 136 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 3 834 гектаров.

Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Забайкальском крае - 72 пожара на землях лесного фонда площадью 19,6 тысяч гектаров. Кроме того, два пожара площадью 12,1 тысячи гектаров тушили на Камчатке, еще 18 на площади 1,8 тысячи гектаров тушили в Красноярском крае.