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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири

01:31 03.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась на 3 881 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России тушили 129 лесных пожаров на площади 38 017 гектаров.
"На 00:00 мск 03.09.2019 на территории Российской Федерации действовало 104 лесных пожара на площади 34 136 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 3 834 гектаров.
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Забайкальском крае - 72 пожара на землях лесного фонда площадью 19,6 тысяч гектаров. Кроме того, два пожара площадью 12,1 тысячи гектаров тушили на Камчатке, еще 18 на площади 1,8 тысячи гектаров тушили в Красноярском крае.
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Вчера, 16:58РИА Новости
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