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РИА Новости

На Багамах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек

01:30 03.09.2019 (обновлено: 07:49 03.09.2019)
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© Фото : Роскосмос Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
Ураган Дориан со спутников Метеор
© Фото : Роскосмос
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек, сообщает New York Times со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.
Стихия обрушилась на побережье острова Абако в северной части Багам в воскресенье. СМИ сообщали о гибели семилетнего мальчика. В свою очередь, газета Bahamas Press со ссылкой на очевидцев писала о большем числе жертв на острове.
Ураган нанес внушительный ущерб инфраструктуре Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
Во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине власти ввели режим ЧС, в прибрежных округах объявили эвакуацию.
Ураган Дориан со спутников Метеор
Вчера, 15:07РИА Новости
"Роскосмос" опубликовал космические снимки урагана "Дориан"
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Ураган "Дориан"СШАБагамыВ мире
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