На Багамах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек, сообщает New York Times со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.
Стихия обрушилась на побережье острова Абако в северной части Багам в воскресенье. СМИ сообщали о гибели семилетнего мальчика. В свою очередь, газета Bahamas Press со ссылкой на очевидцев писала о большем числе жертв на острове.
Ураган нанес внушительный ущерб инфраструктуре Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
Во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине власти ввели режим ЧС, в прибрежных округах объявили эвакуацию.