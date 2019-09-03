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РИА Новости
Культура

Международный конкурс органистов имени Таривердиева пройдет в Калининграде

01:10 03.09.2019 (обновлено: 01:11 03.09.2019)
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкКомпозитор Микаэл Таривердиев
Композитор Микаэл Таривердиев
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
Композитор Микаэл Таривердиев
КАЛИНИНГРАД, 3 сен - РИА Новости. Заключительный этап Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и сопровождающий его фестиваль "Орган Плюс" начинаются во вторник в калининградском Кафедральном соборе.
"В Калининграде стартует заключительный этап ХI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева (полуфинал и финал) и фестиваль "Орган Плюс", традиционно сопровождающий конкурс", - сообщила пресс-служба Кафедрального собора.
В концерте открытия принимают участие лауреаты конкурса Лада Лабзина, Мансур Юсупов, Андрей Бардин (Россия), Антонио Ди Дедда (Италия), Франц Данкзангмюллер (Германия), а также камерный оркестр Калининградской филармонии.
В среду и четверг в концертном зале филармонии имени Светланова состоятся прослушивания второго тура. Прослушивания третьего тура пройдут 7 сентября в Кафедральном соборе, награждение лауреатов конкурса и церемония закрытия состоятся 8 сентября.
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Калининградская область принимает единственный в России конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева с 1999 года. В этом году конкурсу исполняется 20 лет, он проводится один раз в два года. Фестиваль "Орган плюс" впервые прошел в столице самого западного российского региона в 2011 году в рамках VII конкурса органистов, затем стал самостоятельным музыкальным событием.
Сначала фестиваль проходил только в Калининграде, с четвертого конкурса был заявлен новый регламент: первый, отборочный тур был вынесен за пределы Калининграда и до сих пор проходит в Москве и Гамбурге. В 2007 году к проекту присоединился Северо-Американский тур. Это повысило уровень участников, дало возможность заявить творческие принципы конкурса более широко. Одиннадцатый конкурс проходит с апреля по сентябрь 2019.
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КультураМикаэл ТаривердиевРоссия
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