Международный конкурс органистов имени Таривердиева пройдет в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 сен - РИА Новости. Заключительный этап Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и сопровождающий его фестиваль "Орган Плюс" начинаются во вторник в калининградском Кафедральном соборе.

"В Калининграде стартует заключительный этап ХI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева (полуфинал и финал) и фестиваль "Орган Плюс", традиционно сопровождающий конкурс", - сообщила пресс-служба Кафедрального собора.

В концерте открытия принимают участие лауреаты конкурса Лада Лабзина, Мансур Юсупов, Андрей Бардин (Россия), Антонио Ди Дедда (Италия), Франц Данкзангмюллер (Германия), а также камерный оркестр Калининградской филармонии.

В среду и четверг в концертном зале филармонии имени Светланова состоятся прослушивания второго тура. Прослушивания третьего тура пройдут 7 сентября в Кафедральном соборе, награждение лауреатов конкурса и церемония закрытия состоятся 8 сентября.

Калининградская область принимает единственный в России конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева с 1999 года. В этом году конкурсу исполняется 20 лет, он проводится один раз в два года. Фестиваль "Орган плюс" впервые прошел в столице самого западного российского региона в 2011 году в рамках VII конкурса органистов, затем стал самостоятельным музыкальным событием.