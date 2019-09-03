Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T01:03Z
https://ria.ru/20190903/1558186524.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155804/25/1558042516_0:0:2060:1159_1036x0_80_0_0_71af8edcca5de67f6310ba35ffd45fb5.jpg
РИА Новости

Госбюро расследований Украины может допросить Порошенко с детектором лжи

00:57 03.09.2019 (обновлено: 01:03 03.09.2019)
3344
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Для допроса Порошенко могут применить полиграф
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Государственно бюро расследований Украины намерено во вторник в третий раз допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко, однако в ведомстве не уточнили, в рамках какого дела.
При этом бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что Порошенко допросят по делу "об отмывании преступных доходов". Допрос может пройти с применением полиграфа.
Ранее директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что против бывшего президента и высших должностных лиц страны расследуются 11 уголовных дел. При этом бывший генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что Порошенко не имеет статуса подозреваемого ни в одном деле.

Допрос на детекторе лжи

Печерский районный суд Киева ранее предоставил госбюро разрешение на применение полиграфа для допроса Порошенко. Пресс-секретарь госбюро Анжелика Иванова заявила, что для использования детектора лжи необходимо согласие допрашиваемого. Директор правоохранительного ведомства Роман Труба заявил, что следующий допрос экс-президента может пройти с применением детектора лжи.
"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал Труба в своем Telegram-канале.
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 19:59Сказано в эфире
"Крайне токсичная фигура". Экс-депутат Рады о новой должности ПорошенкоБывший президент Украины Петр Порошенко войдет в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с ЕС. Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в эфире радио Sputnik оценил перспективы работы бывшего главы государства на новом посту.
При этом Порошенко заявил, что не доверяет госбюро, но готов пройти детектор лжи в эфире телеканала "Прямой".
"Я готов прокомментировать ситуацию с детектором лжи. Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю их руководству, я не верю в объективность и непредвзятость следствия. И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов озвучить на "Прямом" канале в прямом эфире", - сказал Порошенко.
Накануне СМИ сообщили, что Порошенко якобы уехал на рыбалку в Норвегию. Допрос назначен на 10.00 (совпадает с мск).
Вместе с тем противники бывшего президента заявили о намерении провести митинг возле здания госбюро во время допроса.

Серия дел

Труба заявлял, что его ведомство расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Юрист Портнов заявлял, что многие дела против Порошенко возбуждены по его заявлениям. Он сообщил, что правоохранители в том числе расследуют дела против бывшего президента из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам.
Также правоохранители расследуют дело о хищениях в армии, в нем, помимо Порошенко, фигурирует экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и чиновники госконцерна "Укроборонпром".
В мае госбюро возбудило еще одно дело против Порошенко о госизмене. Портнов обвинил бывшего украинского лидера в госизмене из-за того, что он отправил украинских моряков в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.
Помимо этого, госбюро расследует дело о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода "Кузница на Рыбальском". По этим двум делам Порошенко уже дал свои показания.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Вчера, 15:28РИА Новости
Фракция Порошенко не поддержит сокращение числа депутатов
Луценко, еще находясь на посту генпрокурора, заявлял, что Порошенко является свидетелем во всех уголовных делах, в которых фигурирует его имя, он не является подозреваемым ни в одном деле.
"На этот момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Ни одного подозрения в установленном порядке ему не вручено", - заявил Луценко.
Защитник бывшего президента Игорь Головань считает, что правовых оснований для продолжения уголовных производств в отношении его подзащитного нет.
"Никаких правовых оснований для продолжения этих уголовных производства нет, считаю и уверен, что все эти многочисленные производства — это просто дымовая завеса", - сказал Головань.

Перспектива расследования

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у возбужденных против Порошенко дел есть судебная перспектива, он может сесть в тюрьму, в лучшем случае - "будет где-то политическое убежище просить, за имущество свое всю жизнь бороться".
"Единственное, что его (Портнова – ред.) может остановить — это если вдруг новая власть войдет в какие-то договоренности по сохранению какого-то там иммунитета Петра Алексеевича. Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович его "перекусит", найдет, достанет. И Петр Алексеевич будет где-то политическое убежище просить, где-то за имущество свое всю жизнь бороться. Ну, а в худшем варианте, "закроет его". А чё нет?" – сказал Вовк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному в YouTube.
Он убежден, что Портнов "профессиональный человек" и "мегаспециалист", что, если он берется – "он доведет дело до конца".
На вопрос, допускает ли он, что Порошенко может сесть в тюрьму, Вовк ответил "безусловно". "Никакой иммунитет его не спасет от этого. Смотрите, если Портнов этим занимается, Петру Алексеевичу надо переживать", - заключил Вовк.
Украинский политолог Елена Дяченко убеждена, что расследования уголовных дел против бывшего президента Украины будут доведены до конца, ответственности, в случае доказательства его вины, избежать не удастся.
"Эти дела уже нельзя просто так закрыть по отсутствию состава преступления, это технически невозможно. После их открытия правоохранители обязаны проводить следственные действия, обязаны осуществлять процессуальное руководство. Запущен механизм, который остановить нельзя. Никто не будет покрывать, никто не будет закрывать ни на что глаза", - сказала Дяченко РИА Новости.
По ее словам, сейчас эти производства движутся не так интенсивно, как хотелось бы обществу. Но сам факт возбуждения этих дел говорит о том, что ситуация в стране и обществе кардинально поменялась.
"Порошенко больше не рассматривается как априори невиновный человек. Он потерял вместе со своей должностью иммунитет от юридической ответственности, теперь он ее полностью несет", - сказала эксперт.
Президент Украины Петр Порошенко и бизнесмен Игорь Коломойский в Киеве. 25 марта 2015
30 августа, 17:03Сказано в эфире
"Поболтали про жизнь". Коломойский рассказал о встрече с ПорошенкоУкраинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о встрече с Петром Порошенко после его проигрыша на президентских выборах. В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко предположил, что сейчас может объединять двух олигархов.
1240000
Обсудить 3
УкроборонпромПетр ПорошенкоЮрий ЛуценкоYouTubeВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
Рекомендуем
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
РИА
Новости
Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
Лента
новостей
Разгрузка угля в одесском порту Южный
В Раде назвали "катастрофой" ситуацию с углем на Украине
Траурные мероприятия в Беслане
Мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане пройдут в Москве
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран разрешил подданным Катара получать визы при въезде в страну
Участники траурных мероприятий 1-го сентября в Беслане
В Париже почтили память жертв теракта в Беслане
Полиция патрулирует улицы в Кабуле
В результате взрыва в Кабуле погибли пять человек
Вид на город Алеппо
Российские военные подарили ученицам сирийской школы канцелярские наборы
Электричка на платформе Киевского вокзала
В России нашли потерявшуюся 20 лет назад в электричке жительницу Белоруссии
Участники акции протеста в Гонконге
Глава администрации Гонконга опровергла сообщения о желании уйти в отставку
Книжка про Гарри Поттера из первого тиража
Из американской школы убрали книги о Гарри Поттере из-за "проклятий"
Композитор и певец Николаев
Автор песни "Третье сентября" рассказал, почему выбрал эту дату
Певец Михаил Шуфутинский
Шуфутинский не собирается отказываться от песни "3 сентября"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05В Крыму оценили слова экс-министра о потерях Украины от блокады полуострова
09:56В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки зажигательными боеприпасами
09:55СБ Польши, Украины и Белоруссии обсудили с Болтоном конфликт в Донбассе
09:46В ДНР обвинили ВСУ в 12 нарушениях перемирия за сутки
09:45СМИ: число погибших при пожаре на заводе в Индии возросло до семи человек
09:45В Красноярском крае площадь пожаров уменьшилась на 25 тысяч гектаров
09:44Назарбаев поручил провести в Нур-Султане парад в честь 75-летия Победы
09:42Кандидат в премьеры Грузии предложил поменять глав МВД и Минобороны
09:41Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
09:39Сторонники экс-главы Армении собрались у КС, где рассмотрят его дело
09:32Первый опытный вертолет Ка-226 для Индии планируют изготовить в 2020 году
09:30Адвокат: обмена заключенными между Россией и Украиной во вторник не будет
09:28Трутнев отметил, что на ВЭФ обсудят программу развития Дальнего Востока
09:27Шуфутинский объяснил популярность песни "Третье сентября"
09:24СК установил причастность ВСУ к обстрелу российского фотокорра в Донбассе
09:23В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО
09:22Минздрав презентовал новую вакцину от гриппа
09:20На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
09:19Минобороны может пополнить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА
09:19Путин назвал отношения между Россией и Монголией братскими
Лента новостейМолния