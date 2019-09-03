Госбюро расследований Украины может допросить Порошенко с детектором лжи

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Государственно бюро расследований Украины намерено во вторник в третий раз допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко, однако в ведомстве не уточнили, в рамках какого дела.

При этом бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что Порошенко допросят по делу "об отмывании преступных доходов". Допрос может пройти с применением полиграфа.

Ранее директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что против бывшего президента и высших должностных лиц страны расследуются 11 уголовных дел. При этом бывший генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что Порошенко не имеет статуса подозреваемого ни в одном деле.

Допрос на детекторе лжи

Печерский районный суд Киева ранее предоставил госбюро разрешение на применение полиграфа для допроса Порошенко. Пресс-секретарь госбюро Анжелика Иванова заявила, что для использования детектора лжи необходимо согласие допрашиваемого. Директор правоохранительного ведомства Роман Труба заявил, что следующий допрос экс-президента может пройти с применением детектора лжи.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал Труба в своем Telegram-канале.

При этом Порошенко заявил, что не доверяет госбюро, но готов пройти детектор лжи в эфире телеканала "Прямой".

"Я готов прокомментировать ситуацию с детектором лжи. Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю их руководству, я не верю в объективность и непредвзятость следствия. И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов озвучить на "Прямом" канале в прямом эфире", - сказал Порошенко.

Накануне СМИ сообщили, что Порошенко якобы уехал на рыбалку в Норвегию. Допрос назначен на 10.00 (совпадает с мск).

Вместе с тем противники бывшего президента заявили о намерении провести митинг возле здания госбюро во время допроса.

Серия дел

Труба заявлял, что его ведомство расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Юрист Портнов заявлял, что многие дела против Порошенко возбуждены по его заявлениям. Он сообщил, что правоохранители в том числе расследуют дела против бывшего президента из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам.

Также правоохранители расследуют дело о хищениях в армии, в нем, помимо Порошенко, фигурирует экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и чиновники госконцерна "Укроборонпром".

В мае госбюро возбудило еще одно дело против Порошенко о госизмене. Портнов обвинил бывшего украинского лидера в госизмене из-за того, что он отправил украинских моряков в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.

Помимо этого, госбюро расследует дело о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода "Кузница на Рыбальском". По этим двум делам Порошенко уже дал свои показания.

Луценко, еще находясь на посту генпрокурора, заявлял, что Порошенко является свидетелем во всех уголовных делах, в которых фигурирует его имя, он не является подозреваемым ни в одном деле.

"На этот момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Ни одного подозрения в установленном порядке ему не вручено", - заявил Луценко.

Защитник бывшего президента Игорь Головань считает, что правовых оснований для продолжения уголовных производств в отношении его подзащитного нет.

"Никаких правовых оснований для продолжения этих уголовных производства нет, считаю и уверен, что все эти многочисленные производства — это просто дымовая завеса", - сказал Головань.

Перспектива расследования

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у возбужденных против Порошенко дел есть судебная перспектива, он может сесть в тюрьму, в лучшем случае - "будет где-то политическое убежище просить, за имущество свое всю жизнь бороться".

"Единственное, что его (Портнова – ред.) может остановить — это если вдруг новая власть войдет в какие-то договоренности по сохранению какого-то там иммунитета Петра Алексеевича. Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович его "перекусит", найдет, достанет. И Петр Алексеевич будет где-то политическое убежище просить, где-то за имущество свое всю жизнь бороться. Ну, а в худшем варианте, "закроет его". А чё нет?" – сказал Вовк в интервью журналисту Дмитрию Гордону , опубликованному в YouTube.

Он убежден, что Портнов "профессиональный человек" и "мегаспециалист", что, если он берется – "он доведет дело до конца".

На вопрос, допускает ли он, что Порошенко может сесть в тюрьму, Вовк ответил "безусловно". "Никакой иммунитет его не спасет от этого. Смотрите, если Портнов этим занимается, Петру Алексеевичу надо переживать", - заключил Вовк.

Украинский политолог Елена Дяченко убеждена, что расследования уголовных дел против бывшего президента Украины будут доведены до конца, ответственности, в случае доказательства его вины, избежать не удастся.

"Эти дела уже нельзя просто так закрыть по отсутствию состава преступления, это технически невозможно. После их открытия правоохранители обязаны проводить следственные действия, обязаны осуществлять процессуальное руководство. Запущен механизм, который остановить нельзя. Никто не будет покрывать, никто не будет закрывать ни на что глаза", - сказала Дяченко РИА Новости.

По ее словам, сейчас эти производства движутся не так интенсивно, как хотелось бы обществу. Но сам факт возбуждения этих дел говорит о том, что ситуация в стране и обществе кардинально поменялась.