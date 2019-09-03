Конференция по истории отношений России и Китая пройдет в рамках ВЭФ-2019

Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке

Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Международная научная конференция "Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР" пройдет во вторник во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума-2019, сообщила пресс-служба Российского исторического общества (РИО).

Конференция, организованная Российским историческим обществом и фондом "История Отечества", станет крупнейшим научным событием в России, посвященным 70-летию образования Китайской Народной Республики, отмечается в сообщении. В конференции примут участие ведущие российские и китайские историки, руководители вузов и исследовательских институтов и научных центров.

Сопредседателями конференции стали член совета фонда "История Отечества", гендиректор Государственного Эрмитажа академик РАН Михаил Пиотровский и ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. С приветственным словом выступят член президиума РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский и замдиректора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Павлов. С китайской стороны – вице-президент Китайской академии общественных наук, генеральный директор Института исторических исследований Китая Гао Сян и вице-президент Ассоциации бывших дипломатов Китая, профессор Дипломатической академии Чжоу Сяопэй.

Также состоится открытие историко-документальной выставки, приуроченной к 70-летию образования КНР. Экспозиция, в состав которой вошли архивные документы и фотографии, отображает историю 400-летнего развития диалога двух культур, двух цивилизаций – России и Китая.