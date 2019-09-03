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РИА Новости
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Сорванный дедлайн. До какого возраста нужно успеть родить?

11:00 03.09.2019
9533
Это надолго
Сорванный дедлайн. До какого возраста нужно успеть родить?
Вчера, 11:00
Они говорят: "старородящая". А тебе всего 27. Они говорят: "ты эгоистка". А у тебя всё только начинается. Потом говорят: "человечество вымирает!". Но почему ты должна спасать мир? Самих женщин, как всегда, забыли спросить, что для них лучше. Когда стоит рожать? И когда уже поздно?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" выясняем, когда лучше рожать первого ребёнка и до какого возраста стоит завести, например, второго.
Что такое ранняя менопауза и кто в зоне риска? От каких генетических заболеваний и других сложностей во время беременности может спасти обычная консультация генетика? Какие обследования нужно пройти, если вы планируете детей? Что такое отсроченное материнство? На какие репродуктивные технологии можно рассчитывать, если собираешься рожать ближе к сорока?
Об этом в третьем эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают кандидата медицинских наук, акушера-гинеколога, генетика Наталию Андронову.
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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