Сорванный дедлайн. До какого возраста нужно успеть родить?

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Это надолго Сорванный дедлайн. До какого возраста нужно успеть родить?

Они говорят: "старородящая". А тебе всего 27. Они говорят: "ты эгоистка". А у тебя всё только начинается. Потом говорят: "человечество вымирает!". Но почему ты должна спасать мир? Самих женщин, как всегда, забыли спросить, что для них лучше. Когда стоит рожать? И когда уже поздно?