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РИА Новости
Туризм

В Сингапуре мужчине, который купил авиабилет и не полетел, грозит тюрьма

00:15 03.09.2019
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЗарубежные страны: Сингапур
Зарубежные страны: Сингапур
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Сингапуре 27-летнего пассажира арестовали в аэропорту за то, что он купил билет, но не воспользовался им. Теперь ему грозит два года тюрьмы и штраф более 13 тысяч евро, сообщает The Sun.
Пассажир приобрел авиабилет, чтобы попасть в транзитную зону аэропорта и попрощаться со своей женой. Однако был арестован полицией Сингапура - согласно местному законодательству, получивший посадочный талон и доступ к транзитной зоне имеет право находиться там только в случае, если намерен путешествовать.
После ареста полиция опубликовала сообщение в Facebook, в котором напомнила, что транзитные зоны аэропорта Чанги объявлены охраняемыми территориями.
"Если пассажиры не планируют садиться на борт, то несут ответственность за нарушение закона об охране инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Теперь нарушителю грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в размере более 13 тысяч евро.
Полиция сообщила, что с января 2019 года за подобные нарушения были привлечены к ответственности 33 пассажира.
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