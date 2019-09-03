Удачной охоты! Где искать Бреда Питта, Джонни Деппа, Мэрил Стрип в Венеции

Возможно: на Сан-Марко
Актер Тимоти Шаламе во время фотосессии съемочной группы фильма "Король" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актер Тимоти Шаламе во время фотосессии съемочной группы фильма "Король" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Британский актер, режиссер, продюсер и музыкант Гэри Олдман на красной дорожке 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Британский актер, режиссер, продюсер и музыкант Гэри Олдман на красной дорожке 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Внучка актера Жан-Поля Бельмондо модель Аннабель Бельмондо на красной дорожке перед показом короткометражного фильма American Skin в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Внучка актера Жан-Поля Бельмондо модель Аннабель Бельмондо на красной дорожке перед показом короткометражного фильма American Skin в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актер Тимоти Шаламе во время фотосессии съемочной группы фильма "Король" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Британский актер, режиссер, продюсер и музыкант Гэри Олдман на красной дорожке 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Внучка актера Жан-Поля Бельмондо модель Аннабель Бельмондо на красной дорожке перед показом короткометражного фильма American Skin в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Просто: в отеле
Британский актер Джуд Лоу и его американский коллега Джон Малкович на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) во время 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Британский актер Джуд Лоу и его американский коллега Джон Малкович на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) во время 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Лили-Роуз Депп на фотосессии съемочной группы фильма "Король" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Лили-Роуз Депп на фотосессии съемочной группы фильма "Король" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Британский актер Джуд Лоу и его американский коллега Джон Малкович на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) во время 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Лили-Роуз Депп на фотосессии съемочной группы фильма "Король" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Сложнее: на пирсе
"Мне удалось сфотографировать Бреда Питта, когда он только прибыл на фестиваль, теперь очень жду Джонни Деппа и, надеюсь, Роберт Паттинсон приедет, — призналась РИА Новости Жаклин из Парижа. — Я первый раз охочусь за кумирами — и уже такой улов. Такой адреналин!"
Если хочется экстрима: на красной ковровой дорожке и площади перед Дворцом кино
Актриса Пенелопа Крус раздает автографы зрителям на красной дорожке перед показом фильма "Осиная сеть" (Wasp Network) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Пенелопа Крус раздает автографы зрителям на красной дорожке перед показом фильма "Осиная сеть" (Wasp Network) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Итальянский режиссер Паоло Соррентино раздает автографы поклонникам на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) во время 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Итальянский режиссер Паоло Соррентино раздает автографы поклонникам на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) во время 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Российская актриса Юлия Снигирь на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Российская актриса Юлия Снигирь на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Пенелопа Крус раздает автографы зрителям на красной дорожке перед показом фильма "Осиная сеть" (Wasp Network) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Итальянский режиссер Паоло Соррентино раздает автографы поклонникам на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) во время 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Российская актриса Юлия Снигирь на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
"На заграждении кто-то маркером пишет свои имена — так у них чуть больше прав занять первый ряд, — рассказала РИА Новости Мартина из Рима. — Некоторые даже спят здесь, у ковровой дорожки. Вообще, тут всегда дилемма: или идти на показ, или ловить звезду".