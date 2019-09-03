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РИА Новости
Культура

Удачной охоты! Где искать Бреда Питта, Джонни Деппа, Мэрил Стрип в Венеции

08:00 03.09.2019 (обновлено: 08:06 03.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЕНЕЦИЯ, 3 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Если хочется сфотографироваться с любимой звездой в дни, когда проходит кинофестиваль, совсем необязательно лететь в Голливуд — Венеция ближе. Тем более что поиски знаменитости здесь превращаются в настоящий квест. О том, где можно увидеть Бреда Питта, Мэрил Стрип, Джонни Деппа и Тимоти Шаламе, — в материале РИА Новости.

Возможно: на Сан-Марко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Тимоти Шаламе во время фотосессии съемочной группы фильма "Король" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой
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Актер Тимоти Шаламе во время фотосессии съемочной группы фильма "Король" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Британский актер, режиссер, продюсер и музыкант Гэри Олдман на красной дорожке 76-го Венецианского международного кинофестиваля

76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
2 из 4

Британский актер, режиссер, продюсер и музыкант Гэри Олдман на красной дорожке 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Анна Нехаева

Экран с трансляцией на премьере фильма "Джокер"

Экран с трансляцией на премьере фильма Джокер
3 из 4

Экран с трансляцией на премьере фильма "Джокер"

© РИА Новости / Анна Нехаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Внучка актера Жан-Поля Бельмондо модель Аннабель Бельмондо на красной дорожке перед показом короткометражного фильма American Skin в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
4 из 4

Внучка актера Жан-Поля Бельмондо модель Аннабель Бельмондо на красной дорожке перед показом короткометражного фильма American Skin в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 4

Актер Тимоти Шаламе во время фотосессии съемочной группы фильма "Король" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Британский актер, режиссер, продюсер и музыкант Гэри Олдман на красной дорожке 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 4

Экран с трансляцией на премьере фильма "Джокер"

© РИА Новости / Анна Нехаева
4 из 4

Внучка актера Жан-Поля Бельмондо модель Аннабель Бельмондо на красной дорожке перед показом короткометражного фильма American Skin в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На главной площади города всегда много туристов со всего мира. В перерывах между фотосессиями, пресс-конференциями и презентациями сюда нередко заходят и звезды, съехавшиеся на кинофорум.
"Все в руках случая: можно пробыть здесь весь день и никого не встретить или по пути куда-нибудь столкнуться с Райаном Гослингом или Эммой Стоун", — рассказал РИА Новости Николо, решивший провести отпуск в Венеции во время Мостры.
С ним согласен Валерио, официант одного из кафе рядом с Сан-Марко.
"К нам часто захаживают знаменитости — прошлой осенью тут снимали "Человека-паука", и главные актеры — Зендая, Том Холланд с родственниками — приходили за джелато и кофе, — поделился он впечатлениями. — Еще я видел Гэри Олдмана, но фото не сделал, потому что работал, у нас такое не поощряется. А приезжие порой рискуют попросить о совместном снимке".

Просто: в отеле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Британский актер Джуд Лоу и его американский коллега Джон Малкович на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) во время 76-го Венецианского международного кинофестиваля

76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
1 из 3

Британский актер Джуд Лоу и его американский коллега Джон Малкович на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) во время 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Лили-Роуз Депп на фотосессии съемочной группы фильма "Король" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой
2 из 3

Актриса Лили-Роуз Депп на фотосессии съемочной группы фильма "Король" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Анна Нехаева

Пирс у Дворца кино на Лидо

Пирс у Дворца кино на Лидо
3 из 3

Пирс у Дворца кино на Лидо

© РИА Новости / Анна Нехаева
1 из 3

Британский актер Джуд Лоу и его американский коллега Джон Малкович на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) во время 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3

Актриса Лили-Роуз Депп на фотосессии съемочной группы фильма "Король" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3

Пирс у Дворца кино на Лидо

© РИА Новости / Анна Нехаева
Самый простой способ увидеть звезду — почаще заходить в лобби отеля "Эксельсиор" на Лидо. Именно там большинство именитых гостей и останавливается.
Построенный в начале XX века отель привлекает внимание. Купол в мавританском стиле, большая стеклянная терраса — мимо точно не пройдете.
"Знаменитости здесь на каждом шагу, сегодня стояли рядом со Стейси Мартин (актриса в жюри основного конкурса. — Прим. ред.), она кого-то ждала, довольно долго", — рассказала РИА Новости фотограф Александра.
В лобби постоянная суета — здесь и журналисты, и представители киноиндустрии, и дистрибьюторы, и актеры, и просто отдыхающие.
Но есть серьезный минус: в отеле можно фотографировать только с согласия звезды. Главное, не стушеваться.

Сложнее: на пирсе

© РИА Новости / Анна НехаеваПирс у Дворца кино на Лидо
Пирс у Дворца кино на Лидо
© РИА Новости / Анна Нехаева
Пирс у Дворца кино на Лидо
Если пройти мимо секьюрити не хватает смелости, идите на пирс рядом с отелем и Дворцом кино — сюда знаменитости прибывают на фестиваль из Венеции.
Но это сработает, только если у вас много свободного времени и вы не прочь провести часы на солнцепеке.

"Мне удалось сфотографировать Бреда Питта, когда он только прибыл на фестиваль, теперь очень жду Джонни Деппа и, надеюсь, Роберт Паттинсон приедет, — призналась РИА Новости Жаклин из Парижа. — Я первый раз охочусь за кумирами — и уже такой улов. Такой адреналин!"

Расписание прибытия звезд вам никто не сообщит, поэтому иногда ждать приходится часами, но для фанатов это не препятствие.

Если хочется экстрима: на красной ковровой дорожке и площади перед Дворцом кино

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Пенелопа Крус раздает автографы зрителям на красной дорожке перед показом фильма "Осиная сеть" (Wasp Network) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
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Актриса Пенелопа Крус раздает автографы зрителям на красной дорожке перед показом фильма "Осиная сеть" (Wasp Network) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Итальянский режиссер Паоло Соррентино раздает автографы поклонникам на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) во время 76-го Венецианского международного кинофестиваля

76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
2 из 3

Итальянский режиссер Паоло Соррентино раздает автографы поклонникам на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) во время 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Российская актриса Юлия Снигирь на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
3 из 3

Российская актриса Юлия Снигирь на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Актриса Пенелопа Крус раздает автографы зрителям на красной дорожке перед показом фильма "Осиная сеть" (Wasp Network) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Итальянский режиссер Паоло Соррентино раздает автографы поклонникам на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) во время 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Российская актриса Юлия Снигирь на красной ковровой дорожке фильма "Новый Папа" (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В прошлом году по площади перед Дворцом кино среди бела дня в толпе простых зрителей и туристов прогуливались Наоми Уоттс, Тайка Вайтити, Гильермо Дель Торо (члены жюри основного конкурса). Они спокойно реагировали на просьбы сделать совместные фото.
Но самое верное, конечно, — пробраться поближе к ковровой дорожке, по которой съемочная группа проходит перед премьерой.
Звезды прибывают на машинах, позируют фотографам, а после проходят мимо поклонников ко входу во Дворец кино. И тут все зависит от настроения знаменитости: одни следуют вдоль заграждения с толпой фанатов, фотографируясь и щедро раздавая автографы, другие быстро направляются в кинозал.
Здесь главное — выкрикивать имя любимого артиста как можно громче, делать преданные глаза, а еще — прийти к дорожке максимально рано.

"На заграждении кто-то маркером пишет свои имена — так у них чуть больше прав занять первый ряд, — рассказала РИА Новости Мартина из Рима. — Некоторые даже спят здесь, у ковровой дорожки. Вообще, тут всегда дилемма: или идти на показ, или ловить звезду".

Римлянка приехала на Мостру первый раз — вместе с друзьями.
"Моя подруга сделала селфи с Хоакином Фениксом на премьере "Джокера". А я сегодня пришла сюда впервые, жду дорожку фильма "Король" и Тимоти Шаламе", — призналась Мартина.
В итоге охота на знаменитостей превращается в занимательную игру, главное правило которой — быть вежливым, улыбаться и не нарушать личные границы. А дальше — дело за удачей.
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КультураНаоми УоттсГэри ОлдманРоберт ПаттинсонВенецианский кинофестивальВенеция
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