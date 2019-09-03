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РИА Новости
Культура

Режиссер "Короля" рассказал, зачем ему Паттинсон

00:24 03.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк65-й Каннский кинофестиваль
65-й Каннский кинофестиваль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Режиссер картины "Король" Дэвид Мишо рассказал, что для него было очень важно, чтобы Роберт Паттинсон сыграл своего персонажа "забавно и зрелищно", сообщает Hollywood Reporter.

"Мне казалось, что он сможет сыграть весело, - рассказал режиссер. - Это мне и было нужно. У него роль второго плана, он появляется через час после начала фильма. Но для меня очень важно, чтобы его появление было зрелищным".

На показе в Венеции актер тут же приковал к себе все внимание зрителей, заставив их смеяться и аплодировать.
Сценарий ленты "Король" о Георге V по мотивам пьес Шекспира Мишо писал в соавторстве с Джоэлом Эдгертоном, сыгравшим Джона Фальстафа.
Паттинсон уже снимался у Мишо в фильме "Ровер". "Мне понравилось с ним работать. Понравилось, что он очень изобретателен и ему прямо не терпится принимать смелые решения", - сказал режиссер.
Кадр из фильма Король
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