Режиссер "Короля" рассказал, зачем ему Паттинсон

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Режиссер картины "Король" Дэвид Мишо рассказал, что для него было очень важно, чтобы Роберт Паттинсон сыграл своего персонажа "забавно и зрелищно", сообщает Hollywood Reporter.
"Мне казалось, что он сможет сыграть весело, - рассказал режиссер. - Это мне и было нужно. У него роль второго плана, он появляется через час после начала фильма. Но для меня очень важно, чтобы его появление было зрелищным".
На показе в Венеции актер тут же приковал к себе все внимание зрителей, заставив их смеяться и аплодировать.
Сценарий ленты "Король" о Георге V по мотивам пьес Шекспира Мишо писал в соавторстве с Джоэлом Эдгертоном, сыгравшим Джона Фальстафа.
Паттинсон уже снимался у Мишо в фильме "Ровер". "Мне понравилось с ним работать. Понравилось, что он очень изобретателен и ему прямо не терпится принимать смелые решения", - сказал режиссер.