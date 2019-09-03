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РИА Новости
Туризм

В Югре туристов привлекают поездками к оленеводам и сибирской рыбой

10:08 03.09.2019
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© Фото : Кирилл СыропятовЮгра. Вид с вертолета
Югра. Вид с вертолета
© Фото : Кирилл Сыропятов
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Югра планирует принять к концу года более 600 тысяч туристов. Гостей будут привлекать экологическими и этнографическими маршрутами, в рамках которых они смогут познакомиться с культурой и традициями коренных народов Севера, сообщает АТОР.
"К концу года мы планируем принять в регионе более 600 тысяч туристов, из которых – 7,5 тысяч иностранных путешественников. Большой интерес для наших гостей представляют быт и традиции народов ханты и манси", - сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Забозлаев.
Он также отметил, что в рамках этнографических программ туристы могут побывать на настоящих стойбищах, пожить в чуме, прокатиться на оленях и попробовать блюда национальной кухни.
"В настоящее время прорабатывается новый маршрут "Удивительная Югра", а также ведется работа с крупными российскими туроператорами, которые заинтересованы в продвижении региона", - сообщил Алексей Забозлаев.
Маршрут "Удивительная Югра" стартует в Ханты-Мансийске и далее продолжается по нескольким населенным пунктам автономного округа. За три дня туристы знакомятся с бытом и традициями коренных малочисленных народов Севера, посещают национальную деревню в Сургутском районе и самые интересные музеи округа. Большое внимание в этой программе уделено гастрономической составляющей.
"Кышиковский чебак (рыба), кондинский гриб, кедровые орехи, брусника и клюква – это уникальная продукция нашего региона. Например, сибирская рыба тугун из рода сиговых (местные жители называют ее "сосьвинская сельдь") водится только в реке Северная Сосьва Березовского района, она подавалась к столу Петра I", - рассказал Алексей Забозлаев.
Туристические программы по Югре включают знакомство с традиционной кухней народов ханты и манси, кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд сибирской кухни: это уха из щуки, стерлядь, сугудай из муксуна, пироги с рыбой, оленина, лосятина и мясо медведя, а также напитки из местных ягод.
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