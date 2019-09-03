В Югре туристов привлекают поездками к оленеводам и сибирской рыбой

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Югра планирует принять к концу года более 600 тысяч туристов. Гостей будут привлекать экологическими и этнографическими маршрутами, в рамках которых они смогут познакомиться с культурой и традициями коренных народов Севера, Югра планирует принять к концу года более 600 тысяч туристов. Гостей будут привлекать экологическими и этнографическими маршрутами, в рамках которых они смогут познакомиться с культурой и традициями коренных народов Севера, сообщает АТОР.

"К концу года мы планируем принять в регионе более 600 тысяч туристов, из которых – 7,5 тысяч иностранных путешественников. Большой интерес для наших гостей представляют быт и традиции народов ханты и манси", - сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Забозлаев.

Он также отметил, что в рамках этнографических программ туристы могут побывать на настоящих стойбищах, пожить в чуме, прокатиться на оленях и попробовать блюда национальной кухни.

"В настоящее время прорабатывается новый маршрут "Удивительная Югра", а также ведется работа с крупными российскими туроператорами, которые заинтересованы в продвижении региона", - сообщил Алексей Забозлаев.

Маршрут "Удивительная Югра" стартует в Ханты-Мансийске и далее продолжается по нескольким населенным пунктам автономного округа. За три дня туристы знакомятся с бытом и традициями коренных малочисленных народов Севера, посещают национальную деревню в Сургутском районе и самые интересные музеи округа. Большое внимание в этой программе уделено гастрономической составляющей.

"Кышиковский чебак (рыба), кондинский гриб, кедровые орехи, брусника и клюква – это уникальная продукция нашего региона. Например, сибирская рыба тугун из рода сиговых (местные жители называют ее "сосьвинская сельдь") водится только в реке Северная Сосьва Березовского района, она подавалась к столу Петра I", - рассказал Алексей Забозлаев.